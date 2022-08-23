Fiesta Latina a La Maddalena: sarà la splendida città di La Maddalena ad ospitare la tappa conclusiva della “Fiesta Latina“, il nuovo format che ha fatto impazzire per tutta l’estate le località turistiche più famose della Sardegna, a suon di balli latino americani, street food sudamericano e cocktail caraibici.

L’appuntamento stavolta è quindi nella centralissima piazza Umberto I a La Maddalena, dal 25 al 28 agosto 2022 , da giovedì a domenica.

Festival dello street food latino americano e balli latino americani fino a tarda sera:

Grigliate a perdifiato, con la possibilità di godere del meglio della cucina sudamericana, con la mega grigliata di Asado e dello stand argentino; le celebri empanadas della tradizione sudamericana disponibili in tantissime varietà; i deliziosi tacos e i burritos della cucina tradizionale messicana.

A proposito, potrete mangiare il vero e autentico burrito della tradizione messicana, quello originale dei paesi dell’interno, una ricetta che raramente si vede nelle piazze italiane, un’autentica bontà!

E poi gli strepitosi cocktail cubani per rinfrescare e animare ancora di più la serata!

E poi si potrà ballare fino all’una di notte in compagnia delle star cubane dei balli latino americani come come il cantante Romy Sprinter e il ballerino Osvaldo Hernandez Junior, con balli di gruppo praticamente non stop fino a tarda notte!

Ma non solo, nella serata inaugurale dell’evento, giovedì 25 agosto 2022, a partire dalle ore 20:00, gli organizzatori offriranno oltre 100 litri di sangria, un bicchiere a testa fino ad esaurimento scorte!

Programma Fiesta Latina La Maddalena:

Giovedì, 25 agosto 2022:

dalle ore 19:00 alle 01:00 – Piazza Umberto I: Apertura stand e cucine del cibo di strada Ai primi ospiti verrà offerto un bicchiere di fresca Sangria Inizio animazione



Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 agosto 2022:

dalle ore 19:00 alle 01:00 – Piazza Umberto I: Apertura stand e cucine del cibo di strada Inizio animazione



Dove si trova piazza Umberto I a La Maddalena e come arrivarci:

Ecco piazza Umberto I a La Maddalena, proprio di fronte al porto cittadino, facilissima da trovare e da raggiungere.

