Che vergogna, ci hanno ingannato per anni: ecco la verità sulle auto elettriche | Non comprarle finché non leggi questo

Non è raro osservare come alcuni modelli, dopo appena quattro anni dalla prima immatricolazione, si ritrovino a valere meno della metà del prezzo d’acquisto originale. Una svalutazione così marcata è un campanello d’allarme che non può essere ignorato, specialmente per chi considera un’auto elettrica come un investimento a lungo termine. Il problema non riguarda solo pochi casi isolati, ma sta diventando una preoccupazione diffusa nel mercato delle auto usate.

Perché le elettriche usate valgono così poco dopo pochi anni?

Auto elettriche usate: perché il loro valore crolla dopo pochi anni?

La ragione principale dietro questa svalutazione accelerata è il degrado della batteria. Le batterie agli ioni di litio, pur essendo tecnologicamente avanzate, perdono gradualmente capacità con il tempo e l’uso. Questo si traduce in una riduzione dell’autonomia e delle prestazioni complessive del veicolo. Per un acquirente di auto usata, una batteria con una capacità ridotta significa un’esperienza di guida meno soddisfacente e la potenziale necessità di una costosa sostituzione in futuro, rendendo il veicolo meno attraente.

Un altro fattore cruciale è l’evoluzione tecnologica incessante. Il settore delle auto elettriche è in rapida crescita, con nuovi modelli che offrono autonomie superiori, tempi di ricarica più rapidi e tecnologie più avanzate che vengono lanciate sul mercato a intervalli regolari. Questa velocità di innovazione rende i modelli precedenti rapidamente obsoleti, contribuendo a una drastica diminuzione del loro valore residuo. Ciò che oggi è all’avanguardia, domani potrebbe essere superato da un modello più efficiente e performante.

Infine, l’infrastruttura di ricarica, sebbene in espansione, non è ancora omogenea e diffusa come quella per i veicoli a combustione. Questa incertezza e ansia da autonomia continuano a influenzare la percezione del valore e l’appetibilità delle auto elettriche usate, specialmente in determinate aree geografiche. Il mercato rispecchia queste preoccupazioni, penalizzando i modelli che non offrono garanzie solide in termini di durata della batteria o che utilizzano tecnologie meno recenti.

Come proteggere i tuoi risparmi prima di acquistare un’elettrica usata

Proteggi i tuoi risparmi: guida essenziale all’acquisto di un’elettrica usata.

Data la realtà della svalutazione, è fondamentale adottare un approccio cauto e informato prima di procedere con l’acquisto di un’auto elettrica usata. Il primo passo è verificare lo stato di salute della batteria (State of Health – SOH). Richiedi sempre un certificato che attesti la capacità residua della batteria. Molti costruttori e centri specializzati offrono questo servizio, che può rivelarsi determinante per valutare l’effettivo valore del veicolo.

Non sottovalutare l’importanza della garanzia residua, in particolare quella relativa alla batteria. La maggior parte dei produttori offre garanzie specifiche sulla batteria che possono durare fino a otto anni o 160.000 km. Assicurati che tale garanzia sia ancora valida e trasferibile. Questo ti fornirà una protezione significativa contro i costi imprevisti legati a un eventuale guasto o degrado eccessivo della batteria.

Infine, è saggio ricercare attentamente modelli specifici. Alcuni veicoli elettrici mantengono meglio il loro valore rispetto ad altri, spesso grazie a batterie di maggiore qualità o a una reputazione consolidata in termini di affidabilità. Considera il “costo totale di proprietà”, che include non solo il prezzo d’acquisto, ma anche la potenziale svalutazione e i costi di manutenzione, per avere un quadro completo e prendere una decisione veramente informata che protegga i tuoi risparmi.