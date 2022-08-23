Festival delle maschere e sagra della pecora a La Caletta di Siniscola. Ecco il programma del 27 agosto 2022!

Festival delle maschere e sagra della pecora a La Caletta di Siniscola: a Siniscola l’estate continua, così pure i tanti eventi organizzati dalle associazioni locali per la gioia di locali e turisti. E allora ecco che sabato 27 agosto 2022 , si svolgerà un altro interessantissimo doppio evento: il “Festival delle maschere” e la “Sagra della pecora“.

L’appuntamento è presso l’ex casello del genio civile a La Caletta, una delle frazioni a mare di Siniscola, nella regione storica della Baronia, nella Sardegna nord orientale, ma già in provincia di Nuoro (poco più a sud di San Teodoro e Budoni per intenderci).

Si comincia alle ore 19:00, sfileranno alcune delle maschere più interessanti del carnevale barbaricino, guidate dalla maschera tipica locale: “Sos tintinnatos” di Siniscola.

In più prodotti tipici, intrattenimento e la sagra della pecora, più seatas (dette anche “seadas“), panini, patatine e servizio bar.

Programma Festival delle maschere e Sagra della pecora, La Caletta:

Sabato, 27 agosto 2022:

ore 19:00 : Festival delle maschere , partecipano: Sos Tintinnatos di Siniscola ; Traigorzos di Sindia; Tumbarinos di Gavoi; Sos Corriolos di Neoneli; S’Urtzu di Ula Tirso. Sagra della pecora



