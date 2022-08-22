Beer Food Summer Fest 2022 a Porto San Paolo: ecco il programma completo del 26, 27 e 28 agosto 2022!

Beer Food Summer Fest 2022 a Porto San Paolo: si svolgerà nel prossimo weekend, dal 26 al 28 agosto 2022 , l’ultima tappa di questa estate del “Beer Food Summer Fest“, il festival dello street food di qualità che si è finora distinto per l’importante offerta musicale che accompagna la manifestazione.

L’appuntamento è in piazza Garibaldi (via Pietro Nenni) a Porto San Paolo, dove troverete tante postazioni street food, birra artigianale, cocktail, hobbisti ed espositori, giochi per bambini e tanta musica.

Programma Beer Food Summer Fest Porto San Paolo 2022:

Venerdì, 26 agosto 2022:

ore 17:00 – Apertura stand, cucine e fusti di birra

durante la serata – Musica con Adrenalina, live reggaeton music (in collaborazione con R&G Music)

Sabato, 27 agosto 2022:

ore 17:00 – Apertura stand, cucine e fusti di birra

durante la serata – Musica con Ride Gorilla (lo show di Luca Martelli, batterista dei Litfiba)

Domenica, 28 agosto 2022:

ore 17:00 – Apertura stand, cucine e fusti di birra

durante la serata – Musica con Golaseca in concerto

Per maggiori info e aggiornamenti:

Dove si trova via Nenni a Porto San Paolo:

Vi diciamo la verità, non abbiamo capito neanche noi qual è piazza Garibaldi, questa però è via Nenni, perciò trovare l’evento non vi sarà difficile:

