Eventi del 19, 20 e 21 agosto 2022: dopo l’ubriacatura di eventi di Ferragosto e dei giorni seguenti, arriviamo al weekend successivo, che continua a proporre eventi di altissimo livello, dai concerti allo street food, dalle feste della birra alle sagre (mirto, culurgiones, maialetto, pecora, capra, lumache, pesce, succu, fregola, pane, dolci sardi e chi più ne ha più ne metta), dai festival dedicati al vino alle fieste latine, dai festival folk a quelli dedicati alle maschere tradizionali della Sardegna.

Il tutto per un altro weekend tutto da vivere in Sardegna, l’unico ostacolo potrebbe essere il maltempo, che ha già portato all’annullamento di alcuni eventi nelle zone più esposte a Maestrale (altri stanno venendo spostati al chiuso), che questi giorni spirerà forte, portando in compenso un po’ di refrigerio dopo mesi di temperature esageratamente alte!

E allora ecco gli eventi del weekend del 19, 20 e 21 agosto 2022 in Sardegna , tra feste e balli di piazza, religiose e civili, concerti e degustazioni, mostre dell’artigianato e cinema sotto le stelle, ma sopratutto tanta convivialità e tanto divertimento.

Tutti gli eventi in Sardegna:

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.

Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Agriturismo in Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno:

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.