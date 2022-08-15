Fiera del Sud Ovest a Portoscuso: si svolgerà nel prossimo weekend la quindicesima edizione della “Fiera del Sud Ovest” a Portoscuso, l’attivo borgo dell’Iglesiente, che come ogni anno ha organizzato una marea di sagre ed eventi estivi.

L’appuntamento è per il 24 e 25 agosto 2024 , con ben 200 stand espositivi tra street food, birrifici artigianali, il mercatino degli artigiani e hobbisti, area bimbi, ma soprattutto tanti ospiti e spettacoli: Paolo Noise dello Zoo di Radio 105, Dj Roberto Turatti, Nathalie from Soundlovers al sabato e le selezioni regionali di Miss Mondo, lo spettacolo di Gionata Freur Frei, più la musica di Demo Morselli e Marcello Cirillo alla domenica.

Programma della Fiera del Sud Ovest:

Sabato, 24 agosto 2024:

ore 19:00 – Apertura stand espositivi e cucine con pietanze tradizionali ed etniche

durante la serata: Paolo Noise dello Zoo di Radio 105 Dj Roberto Turatti Nathalie from Soundlovers Fabrizio Voghera canta Notre Dame de Paris



Domenica, 25 agosto 2024:

ore 10:00 – Apertura stand espositivi e cucine con pietanze tradizionali ed etniche

ore 16:30 – Selezioni Regionale Miss Mondo

ore 22:00 circa: Spettacolo di Gionata Freur Frei Musica con Demo Morselli e Marcello Cirillo



