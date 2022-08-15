Fiera del Sud Ovest a Portoscuso: ecco il programma completo del 24 e 25 agosto 2024!
Fiera del Sud Ovest a Portoscuso: si svolgerà nel prossimo weekend la quindicesima edizione della “Fiera del Sud Ovest” a Portoscuso, l’attivo borgo dell’Iglesiente, che come ogni anno ha organizzato una marea di sagre ed eventi estivi.
L’appuntamento è per il 24 e 25 agosto 2024, con ben 200 stand espositivi tra street food, birrifici artigianali, il mercatino degli artigiani e hobbisti, area bimbi, ma soprattutto tanti ospiti e spettacoli: Paolo Noise dello Zoo di Radio 105, Dj Roberto Turatti, Nathalie from Soundlovers al sabato e le selezioni regionali di Miss Mondo, lo spettacolo di Gionata Freur Frei, più la musica di Demo Morselli e Marcello Cirillo alla domenica.
Programma della Fiera del Sud Ovest:
Sabato, 24 agosto 2024:
- ore 19:00 – Apertura stand espositivi e cucine con pietanze tradizionali ed etniche
- durante la serata:
- Paolo Noise dello Zoo di Radio 105
- Dj Roberto Turatti
- Nathalie from Soundlovers
- Fabrizio Voghera canta Notre Dame de Paris
Domenica, 25 agosto 2024:
- ore 10:00 – Apertura stand espositivi e cucine con pietanze tradizionali ed etniche
- ore 16:30 – Selezioni Regionale Miss Mondo
- ore 22:00 circa:
- Spettacolo di Gionata Freur Frei
- Musica con Demo Morselli e Marcello Cirillo
