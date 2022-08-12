Eventi del 12, 13, 14 e 15 agosto 2022. Cosa fare per Ferragosto in Sardegna: siamo arrivati nel cuore dell’estate e, per festeggiare il Ferragosto, che quest’anno cade di lunedì, sono previsti davvero una marea di eventi in Sardegna, tanto che abbiamo deciso di lasciare eccezionalmente aperto questo articolo fino al pomeriggio di sabato, per inserire ulteriori aggiornamenti su feste, concerti, sagre ed eventi di questo intensissimo periodo dell’anno (anche perché i temporali pomeridiani degli ultimi due giorni ci hanno lasciato senza corrente fino a sera, impedendoci di lavorare).

La struttura dell’articolo è sempre la stessa, cercate la vostra area geografica di riferimento tra nord (provincia di Sassari), centro (province di Oristano e Nuoro, inclusa l’Ogliastra) e sud Sardegna (provincia del Sud Sardegna e Area metropolitana di Cagliari), cliccate sul relativo link e consultate gli eventi più vicini a voi! I festival musicali di Olbia e Arbatax sono stati invece inseriti nella sezione “Concerti”.

E allora ecco gli eventi del weekend di Ferragosto 2022 in Sardegna , tra fuochi d’artificio, feste e balli di piazza, concerti, degustazioni, sfilate di maschere tradizionali, mostre dell’artigianato, cinema sotto le stelle e tanto divertimento. Occasionalmente, in caso di eventi particolarmente interessanti, ci siamo spinti fino al 16 agosto 2022!

Tutti gli eventi in Sardegna:

