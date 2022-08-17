Sagra dei Culurgionis 2022 a Bari Sardo: Ecco il programma completo di sabato 20 agosto 2022!

Daniele Puddu 17 Agosto 2022
Sagra dei culurgionis Bari Sardo 2022, manifesto e programma

Sagra dei Culurgionis 2022 a Bari Sardo: chi, come me, adora i culurgiones, allora non può perdersi la “Sagra dei culurgionis” di Bari Sardo, borgo ogliastrino relativamente vicino anche alle località turistiche del sud est sardo, come Muravera e Costa Rei.

L’appuntamento con la Sagra dei Culurgionis di Bari Sardo è in piazzetta dei Cantori, in località Torre di Barì, proprio sul mare, a partire dalle ore 19:00.

GUARDA IL VIDEO –> Spiaggia di Torre di Barì

Intrattenimento musicale a cura di Alex Burati, con balli sardi, liscio e oltre.

SCOPRI ADESSO –> Ricetta dei culurgiones

Programma Sagra Culurgionis Bari Sardo:

Sabato, 20 agosto 2022:

  • dalle ore 19:00 – Inizio Sagra dei Culurgionis

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli o eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook della Pro loco di Bari Sardo che organizza l’evento assieme al Comune di Barisardo.

Dove si trova la piazzetta dei Cantori a Bari Sardo e come arrivare:

Piazza, piazzetta o piazzale dei cantori è il parcheggio vicino all’hotel La Torre in località Torre di Barì. Zooma sulla mappa per capire meglio in che zona siamo.

