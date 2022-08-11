Aspettando Ferragosto Arzachena 2022: ecco il programma dall’ 11 al 15 agosto 2022!

Aspettando Ferragosto Arzachena 2022: siamo nel cuore ella settimana più calda dell’estate sarda, lunedì prossimo, il 15 agosto 2022, sarà infatti “Ferragosto“. E allora ecco che le amministrazioni comunali delle principali località di vacanza si stanno dando da fare per animare le serate nei loro borghi, quest’anno affollati come non mai dai turisti.

Vediamo oggi il programma degli eventi di “Aspettando Ferragosto” ad Arzachena, nel cui territorio ricade anche la celebre Costa Smeralda. Il programma per la verità è cominciato ieri con l’appuntamento con il Time in Jazz, ma come sempre la nostra attenzione con gli articoli di approfondimento si sposta maggiormente sul weekend (trovate qui il calendario degli eventi di agosto 2022 ad Arzachena).

E allora ecco che sarà tutto un susseguirsi di Silent Festival, Notti bianche con le maschere tradizionali della Sardegna, la sagra della suppa cuata e ancora fuochi d’artificio, concerti, dj set e mercatini fino al giorno di Ferragosto.

Ma vediamo subito il programma completo, giorno dopo giorno.

Programma Aspettando Ferragosto Arzachena 2022:

Giovedì, 11 agosto 2022:

dalle ore 21:45 – Parco Riva Azzurra di Cannigione – Silent Festival (1° giornata), la rassegna multidisciplinare dal basso impatto ambientale che propone concerti, spettacoli per famiglie, pratiche yoga, meditazione e gli immancabili eventi di Silent Disco da vivere attraverso wi-fi headphones multicanale. Gratuito, ma consigliata la prenotazione, invia un SMS o messaggio Whatsapp al numero +39 3246096565 specificando: Nome + Cognome + Giorno spettacolo + Turno spettacolo + Numero posti.

Venerdì, 12 agosto 2022:

dalle ore 21:45 – Parco Riva Azzurra di Cannigione – Silent Festival (2° giornata), la rassegna multidisciplinare dal basso impatto ambientale che propone concerti, spettacoli per famiglie, pratiche yoga e Silent Disco. ricordatevi di prenotare: SMS o messaggio Whatsapp al numero +39 3246096565 specificando: Nome + Cognome + Giorno spettacolo + Turno spettacolo + Numero posti.

dalle ore 21:00 – Cannigione – Magica Sardegna: sarà dedicata al al folclore sardo la terza "Notte Bianca" di Cannigione organizzata dall'Ascor. Partecipano i gruppi di maschere tradizionali Sonaggiaos e S'Urzu di Ortueri e Sos Mascheras e Cuaddu di Neoneli e i gruppi folk Santu Pretu di Torpè e Santa Maria d'Alzachena. Durante la serata si potranno degustare le frittelle lunghe tipiche del carnevale gallurese.

Sabato, 13 agosto 2022:

dalle ore 18:30 – Centro storico di Arzachena – Sagra della zuppa gallurese : ore 18:30 – Mercatino ore 19:00 – Giochi per bambini ore 20:00 – Sagra della suppa cuata (o zuppa gallurese) ore 21:00 – Musica con i Queen Rocks (tribute band ai Queen) ore 22:30 – Dj Jad & Wlady degli Articolo 31 ore 23:30 – Jack Mazzoni ore 00:30 – Dj Spyne di Radio 105

ore 23:00 – Cannigione – Spettacolo pirotecnico, i fuochi verranno sparati dal molo nuovo del porto.

Domenica, 14 agosto 2022:

ore 21:00 – Baja Sardinia – Concerto di Dalilah e la sua live band

durante la serata – Fuochi d'artificio offerti dal Consorzio del Comprensorio di Baja Sardinia

Lunedì, 15 agosto 2022:

ore 22:00 – Parco Riva Azzurra di Cannigione – Concerto degli Idamon , band tributo ai Nomadi

durante la serata – Spettacolo pirotecnico proposto dall'Ascor.

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook del comune di Arzachena.

Dove si trova Arzachena? (mappa):

