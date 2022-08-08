Gonnesa Beer 2022: ecco il programma della festa della birra del 20 e 21 agosto 2022!

Gonnesa Beer 2022: si svolgerà per ben due giorni, il 20 e 21 agosto 2022 , la festa della birra di Gonnesa: “Colori d’estate“. L’appuntamento è a partire dalle ore 19:00 fino a tarda sera in via Gramsci e piazza municipio, a Gonnesa, nell’Iglesiente (sud ovest Sardegna).

L’ingresso all’area della manifestazione è gratuito (come sempre in questi casi si pagano solo le consumazioni), ad attendervi troverete tanti birrifici artigianali, ottimo street food e stand con prodotti tipici sardi. Ci saranno anche bancarelle di hobbisti, opere del proprio ingegno e artigianato artistico.

Prevista ogni sera anche musica live di qualità, mentre media partner dell’evento sarà Radio Super Sound.

Noi vi consigliamo di completare la giornata andando al mare nelle bellissime spiagge di Gonnesa: Porto Paglia, Sa Punta e s’Arena, Plagemesu e Fontanamare.

Programma Festa dell birra, Gonnesa:

Sabato 20 e domenica 21 agosto 2022:

dalle ore 19:00 in poi – Via Gramsci e Piazza Municipio : Apertura fusti di birra artigianale ; Apertura cucine dello street food ; Mercatino con prodotti tipici sardi, hobbisti, opere del proprio ingegno, artigianato artistico e agroalimentare.

ore 21:00 – Musica live con una band diversa che suonerà in ognuna delle due serate, per la precisione: Sabato 20 agosto –> Wild Ones Revival (rockabilly, jazz e blues band); Domenica 21 agosto –> Molly’s Chamber (musica da pub irlandese).

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultim’ora vi consigliamo di consultare la pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova Gonnesa e come arrivare:

