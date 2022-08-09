Sagra del porchetto 2022 a Gairo: si svolgerà nella serata di sabato 13 agosto 2022 , la quarta edizione della “Sagra del porchetto” di Gairo, paese dell’intenro dell’Ogliastra famoso anche per il borgo fantasma di Gairo Vecchio.

L’appuntamento è in piazza Pietro Melis a Gairo a partire dalle ore 20:00. Il menù della sagra del porchetto (o “maialetto” se preferite, i due termini sono sinonimi) prevede: maialetto arrosto, formaggio, pane tipico e vino locale. Animazione musicale a cura dell’organetto di Simone Sirigu, con balli tradizionali in piazza.

Prenotazione e prevendita:

Fortemente consigliata la prenotazione, ticket in prevendita a 13 euro, che diventeranno 16 euro se acquistati in loco. Per ordinazioni e prenotazioni:

328 543 26 80

335 593 17 32

Programma sagra del porchetto Gairo:

Sabato, 13 agosto 2022:

ore 20:00 – Piazza Pietro Melis – Inizio sagra del maialetto e animazione

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato dall’associazione culturale su Maimolu, cioè la maschera locale del carnevale di Gairo. Infatti il ricavato andrà a finanziare Su Marti Perra, il carnevale Gairese. Trovate Su Maimolu anche su Facebook e ad esso vi rimandiamo per maggiori dettagli e/o cambiamenti dell’ultm’ora.

Dove si trova e come arrivare a Gairo (cartina stradale):

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: