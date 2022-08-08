Carnevale Estivo Orotelli 2022 e degustazione del vitello arrosto: ecco il programma dell’ 11 agosto 2022!
Carnevale Estivo Orotelli 2022: si svolgerà nella giornata di giovedì 11 agosto 2022, l’atteso appuntamento con il “Carnevale estivo 2022” di Orotelli, importante centro della Barbagia, famoso per la sua maschera tradizionale dei Thurpos.
E proprio i Thurpos faranno da padroni di casa per la 19ma edizione della “Rassegna delle maschere tradizionali“, con “Degustazione di vitello arrosto“.
LEGGI ANCHE –> Scopri il significato delle maschere barbaricine!
Programma Carnevale Estivo Orotelli:
Giovedì, 11 agosto 2022:
- ore 10:00 – Centro storico – Apertura Finas de Istiu, con punti ristoro con prodotti tipici ed esposizioni di artigiani locali;
- ore 10:30 – Casa Cambosu – Mostra fotografica: “Thurpos“, a cura di Franca Loru, Fabio Angius, Matteo Setzu, Silvio Casula, Michelangelo Sardo e Maurizio Devigus.
- ore 18:00 – Piazza Giovanni Battista – Vestizione della maschera locale dei Thurpos, presenta Giuliano Marongiu (anche in lingua inglese grazie alla partecipazione di Gloria Zoroddu)
- ore 19:15 – Inizio sfilata delle maschere tradizionali (in diretta streaming su “Sardegna live“), partecipano:
- Thurpos di Orotelli;
- Mamuthones e Issohadores della Pro loco di Mamoiada;
- Mamutzones di Samugheo;
- Tumbarinos di Gavoi;
- Tamburini e trombettieri della Sartiglia di Oristano;
- Gioco dei buoi di Natalio Ortu.
- al termine – Balli in piazza, accompagnati dal musicista Davide Ledda
- ore 20:30 – Piazza San Giovanni Battista – Degustazione del vitello arrosto
- ore 22:30 – Isola in Festa: canti e balli in piazza con Giuliano Marongiu
- ore 24:00 – Musica all’aperto con Dj.T di Oniferi
Per maggiori info e aggiornamenti:
- 347 8689100
- 339 7013190
Dove si trova e come arrivare a Orotelli:
Arrivare a Orotelli è molto facile, il borgo si trova infatti ai margini della piana di Ottana, alla quale si accede comodamente dalla SS131 DCN, attenzione però alle postazioni autovelox.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp