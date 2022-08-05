Weekend 5, 6 e 7 agosto 2022 in Sardegna: Ecco sagre, eventi e concerti da non perdere!

Eventi del 5, 6 e 7 agosto 2022 in Sardegna: primo infuocato weekend di agosto 2022, con davvero una marea di eventi, sagre e festival street food (ne ho contato ben 22), serate dedicate al vino (se 8 serate a tema vi bastano) e feste della birra (sono almeno 5), concerti e serate musicali, feste nei locali e balli in piazza.

Dopo una giornata passata al mare sulle spiagge più belle della Sardegna allora, non c’è niente di meglio di una serata da passare tra degustazioni, sfilate di maschere tradizionali, mostre dell’artigianato, cinema sotto le stelle, concerti, buona musica e divertimento.

E allora ecco gli eventi in Sardegna nel weekend del 5, 6 e 7 agosto 2022 , scegliete la vostra area geografica di riferimento qui sotto, aprite il link dedicato e decidete con calma dove andare, per godervi un altro weekend sardo all’insegna di buon cibo, musica e divertimento.

Tutti gli eventi in Sardegna :

