Sagra dei culurgioni 2024 a Tortolì: ecco il programma di sabato 27 luglio 2024!
Sagra dei culurgioni 2024 a Tortolì: torna sabato prossimo, il 27 luglio 2024, il doppio appuntamento di Tortolì con “Sa Festa: ballusu a muncarori & berritta” e la “Sagra dei culurgioni“.
In realtà si tratta di un unico evento, organizzato dal gruppo folk Sant’Anna di Tortolì per il programma civile dei festeggiamenti per Sant’Anna, che associa la sagra dedicata al famoso piatto tipico ogliastrino, a musica e balli della tradizione.
L’appuntamento con la decima edizione di questa bella festa è in piazza Fra Locci a Tortolì, a partire dalle ore 19:300.
Programma Sagra Culurgioni Tortolì 2024:
Sabato, 27 luglio 2024:
- ore 19:30 – Sagra dei culurgioni
- ore 20:30 – Balli sardi con Francesco Orrù
- ore 22:00 – Musica etnica con il gruppo Sonos in cumpanzia
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli e/o eventuali cambiamenti dell’ultim’ora, vi rimando alla pagina Facebook del Gruppo Folk Sant’Anna Tortolì.
Dove si trova piazza fra Locci a Tortolì (cartina stradale):
