Castiadas, sagre ed eventi nell’estate 2022: Castiadas la conosciamo tutti, si tratta di una località balneare del sud est della Sardegna molto amata dai turisti per le sue spiagge mozzafiato, come lo Scoglio di Peppino, Cala Sinzias, Cala Monte Turno, Cala Pira e via dicendo.

Bene, ma cosa fare a Castiadas la sera dopo essersi goduti un’intensa giornata di mare? Vi abbiamo già parlato dell’iniziativa “Sete da luppoli“, una mostra brassicola accompagnata da serate di degustazione dell’ottima birra artigianale sarda (attualmente in corso, fino al 29 luglio 2022).

Oggi vediamo il programma completo delle sagre del territorio di Castiadas a luglio, agosto e settembre 2022 organizzate dalla Pro Loco di Castiadas, in collaborazione con l’amministrazione comunale, raccolte nel cartellone: “Castiadas in Festa“.

Le serate sui svolgeranno nel teatro Sa Mandria a “Castiadas centrale“, con inizio alle ore 19:00.

In programma non solo le degustazioni di piatti tipici, ma anche spettacoli folk e mostre mercato dei prodotti artigianali della zona.

Sagre Castiadas a Luglio 2022:

Domenica, 31 luglio 2022 – Sagra dei malloreddus con salsiccia

Sagre Castiadas, Agosto 2022:

Domenica, 7 agosto 2022 – Sagra della pecora arrosto

Domenica, 21 agosto 2022 – Sagra dei malloreddus con bottarga

Domenica, 28 agosto 2022 – Sagra dei ravioli sarrabesi

Sagre Castiadas, Settembre 2022:

Domenica, 4 settembre 2022 – Sagra della Fregula incasada

Orari:

Tutte le serate avranno il medesimo svolgimento e gli stessi orari:

ore 19:00 – Apertura mostra mercato

ore 20:00 – Inizio degustazione

ore 21:00 – Spettacolo folk

ore 23:30 – Chiusura serata

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche al calendario ,vi rimandiamo alla pagina Facebook degli organizzatori, la Pro loco di Castiadas.

Dove si trova al teatro Sa Mandria di Castiadas e come arrivare:

