Weekend 22, 23 e 24 luglio 2022 in Sardegna: Ecco sagre, eventi e concerti da non perdere!

Eventi del 22, 23 e 24 luglio 2022 in Sardegna: ci sono due cose che questa estate sono costanti, una è il gran caldo, a tratti soffocante, che per fortuna possiamo alleviare con una splendida giornate di mare sulle spiagge più belle della Sardegna; l’altra è la marea di sagre, degustazioni, feste e concerti che praticamente tutte le amministrazioni comunali stanno offrendo! Sono i classici eventi della sera per godersi il fresco, mangiare, bere e divertirsi.

E allora ecco gli eventi in Sardegna nel weekend del 22, 23 e 24 luglio 2022 , vi preannunciamo che sarà un altro weekend bellissimo e tutto da vivere, tra feste della birra e degustazioni di vermentino, festival dello street food e fieste latine, pentolacce a cavallo e carnevali estivi, festival folk internazionali e degli artisti di strada.

E poi ancora tante sagre (carni arrosto, maialetto, vitella, purpuzza, lumache, culurgiones, pasta fatta in casa, pane e via dicendo), sfilate delle maschere tradizionali e feste religiose. E poi ancora tradizioni, spettacoli di cabaret, e una marea di concerti e festival musicali!

Scegliete la vostra area geografica di riferimento qui sotto, aprite il link dedicato e decidete con calma dove andare, per godervi un altro entusiasmante weekend sardo.

Tutti gli eventi in Sardegna

