Castelsardo Wine Tasting 2022: ecco il programma completo di venerdì 22 luglio 2022!
Castelsardo Wine Tasting 2022: si svolgerà nella serata di venerdì 22 luglio 2022, a partire dalle ore 18:30, l’appuntamento con il “Castelsardo Wine Tasting 2022“, seconda tappa di avvicinamento al salone vinicolo mediterraneo “Wine&Life“.
L’evento si svolgerà nella piazza Nuova di Castelsardo, a strapiombo sul mare, dove troveranno posto gli stand di circa 20 produttori provenienti da tutta la Sardegna, per un totale di circa 70 etichette in degustazione.
Il kit di degustazione costa 10 euro e da diritto al calice ufficiale di degustazione, più la sacchetta e 3 fiches assaggio. Non si deve prenotare, i ticket verranno venduti in loco, in ordine di arrivo.
Programma Castelsardo Wine Tasting 2022:
Venerdì, 22 luglio 2022:
- ore 18:30 – Apertura stand e inizio vendita dei ticket di degustazione
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, vi rimandiamo alla pagina Facebook di Wine & Life.
Dove si trova e come arrivare a Castelsardo:
