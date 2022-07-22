Sete da luppoli arriva a Castiadas, ecco il programma completo dal 23 al 29 luglio 2022!

Sete da luppoli arriva a Castiadas, ecco il programma completo: dopo il successo della tappa inaugurale di Quartu, la mostra itinerante brassicola “Sete da luppoli“, si sposta a Castiadas, lungo la costa sud est della Sardegna, coni suoi pannelli informativi, le sue serate dedicate ai diversi birrifici artigianali, le sue degustazioni guidate e via dicendo: dal 23 al 29 luglio 2022 , presso la villa Comunale.

La mostra proporrà una serie di pannelli esplicativi che narreranno la storia della birra nel mondo, per poi concentrarsi sullo sviluppo del mondo brassicolo sardo. Pensate che in soli 10 anni si è passati da 13 a oltre 40 birrifici artigianali e beerfirm, per un pubblico di appassionati sempre più esteso e assetato, anche di conoscere i segreti di ogni birra e di ogni produzione artigianale.

Ecco perché alla mostra vengono associate ben sette serate in cui i visitatori potranno imparare a distinguere le diverse produzioni, a conoscere gli ingredienti e a capire gli abbinamenti con la nostra produzione gastronomica.

Più precisamente le serate di degustazione saranno a cura di Roberto Pisano, Antonello Raimondi e Simona Gullis, sommelier, docenti e relatori AIS (Associazione Italiana Sommelier), mentre gli appuntamenti “Birrifici in scena” vedranno come protagonisti mastri birrai e produttori.

Calendario Eventi Sete da Luppoli a Castiadas:

Sabato, 23 luglio 2022 – ore 19:30 – Degustazione guidata : “Centus concas, centus birrettas“, dedicata alla degustazione guidata di 4 birre, a cura dei Sommelier e Degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier );

– ore 19:30 – : “Centus concas, centus birrettas“, dedicata alla guidata di 4 birre, a cura dei e Degustatori AIS (Associazione Italiana ); Domenica, 24 luglio 2022 – ore 19:30 – Salotto enogastronomico : “ Pani, Casu e Birra e Rasu “, che prevede la degustazione guidata di alcune birre abbinate a prodotti gastronomici locali, a cura dei Sommelier e Degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier );

– ore 19:30 – : “ “, che prevede la guidata di alcune birre abbinate a prodotti gastronomici locali, a cura dei e Degustatori AIS (Associazione Italiana ); Lunedì, 25 luglio 2022 – ore 19:30 – Serata Birrifici in scena intitolata “Birras quartesas”, con i mastri birrai di “Brew Bay“, birrificio di Quartu, con degustazione guidata delle sue birre;

– ore 19:30 – Serata intitolata “Birras quartesas”, con i di “Brew Bay“, birrificio di Quartu, con guidata delle sue birre; Martedì, 26 luglio 2022 – ore 19:30 – Serata di degustazione guidata : “De gustibus“, dedicata alla degustazione guidata di 4 birre a cura dei Sommelier e Degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier );

– ore 19:30 – : “De gustibus“, dedicata alla guidata di 4 birre a cura dei e Degustatori AIS (Associazione Italiana ); Mercoledì, 27 luglio 2022 – ore 19:30 – Show cooking : “Birre e Cucina, Matrimonio di Gusto“, a cura dell’Associazione “Botteghe in Piazza“, i visitatori avranno una gradita sorpresa e scopriranno in che modo potrà essere utilizzata in cucina la birra artigianale , capace di esaltare i sapori della nostra tradizione culinaria;

– ore 19:30 – : “Birre e Cucina, Matrimonio di Gusto“, a cura dell’Associazione “Botteghe in Piazza“, i visitatori avranno una gradita sorpresa e scopriranno in che modo potrà essere utilizzata in cucina la , capace di esaltare i sapori della nostra tradizione culinaria; Giovedì, 28 luglio 2022 – ore 19:30 – Salotto enogastronomico : “Fame da Luppoli“, con la degustazione guidata di alcune birre abbinate a prodotti enogastronomici locali, a cura dei Sommelier e Degustatori AIS (Associazione Italiana Sommelier );

– ore 19:30 – : “Fame da Luppoli“, con la guidata di alcune birre abbinate a prodotti enogastronomici locali, a cura dei e Degustatori AIS (Associazione Italiana ); Venerdì, 29 luglio 2022 – ore 19:30 – Birrifici in maschera, con il “Shardana Beer Brothers“, che segna l’incontro tra birra sarda e Carrasegare Ottanese. Troverete infatti in degustazione le birre del birrificio “Shardana” di Assemini, le cui etichette sono dedicate alle figure del carnevale di Ottana, a cura dei soci fondatori.

Come prenotare:

L’ingresso è gratuito, per partecipare alle serate è necessaria la prenotazione al numero 338 9169211.

Per maggiori info e aggiornamenti:

La mostra Sete da luppoli è organizzata in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier, con il patrocinio della Fondazione di Sardegna, e del Comune di Castiadas. Ad essi vi rimandiamo per ulteriori dettagli ed eventuali aggiornamenti, questo è l’evento su Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Castiadas:

