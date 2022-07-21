Arzachena Weekend Beer 2022, ecco il programma completo del 22 e 23 luglio 2022!

Arzachena Weekend Beer 2022: si svolgerà il 22 e 23 luglio 2022 nella centrale piazza Risorgimento, nel centro storico di Arzachena, la locale festa della birra: “Arzachena Weekend Beer“. L’evento fa parte del cartellone di eventi di luglio 2022 ad Arzachena.

Si inizia alle ore 18:30, in programma ci sono fiumi di birra artigianale, cucina tradizionale sarda e street food internazionale. Sarà presente anche un mercatino degli hobbisti.

SCOPRI ANCHE –> Le 10 cose da fare ad Arzachena – Costa Smeralda

La serata sarà accompagnata da animazione musicale e dj set. Partecipa anche il gruppo folk Santa Maria.

Programma Arzachena Weekend Beer:

Venerdì 22 e sabato 23 luglio 2022:

dalle ore 18:30 – Apertura fusti e cucine

Per maggiori info e aggiornamenti:

L’evento è organizzato da “Sardegna Infopoint” assieme al comitato per la “Festa patronale di Arzachena“, in collaborazione con “Fermento Sardo” e la partecipazione dei “Fidali 82/97”. L’evento è anche promosso dall’Amministrazione Comunale di Arzachena. Ad essi vi rimandiamo per maggiori info, altrimenti consultate l’evento su Facebook.

Dove si trova Piazza Risorgimento ad Arzachena:

Ecco dove si trova Arzachena, zooma sulla mappa per trovare la posizione precisa della piazza!

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: