Un’Estate di Eventi 2022 a Palau: ecco tutti gli eventi di luglio e agosto 2022!

Un’Estate di Eventi 2022 a Palau: sono partiti anche a Palau, una della mete più amate dai turisti lungo le coste del nord est della Sardegna, gli appuntamenti dell’estate 2022, pensati per animare le serate di residenti e turisti.

Dopo aver passato una splendida giornata al mare sulle spiagge di Palau infatti, tutti noi vogliamo goderci il fresco della sera, tra musica, cultura, balli e divertimento.

E allora vediamo gli eventi di luglio e agosto 2022 a Palau , tra importanti concerti come la tappa del tour di Mario Venuti (23 luglio 2022) e Aisha (13 agosto 2022), world music, musica jazz, assodate tribute band, liscio e balli latino americani e tanto altro ancora. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.

Eventi luglio 2022 a Palau:

Domenica, 10 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Spettacolo di magia con trampolieri e giochi di strada

Venerdì, 15 luglio 2022 – ore 21:30 – Piazza due palme – Serata latina , con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna

, con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna Venerdì, 22 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Puro Malto in concerto

in concerto Sabato, 23 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Mario Venuti in concerto, con il suo Tropitalia tour

in concerto, con il suo Tropitalia tour Venerdì, 29 luglio 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Simone Melino

con Simone Melino Sabato, 30 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Concerto dei Mercury Legacy, tribute band ai leggendari Queen

Eventi agosto 2022 a Palau:

Sabato, 6 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Musica Jazz line con il Gavino Murgia Trio

Domenica, 7 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – World Music con Franca Masu

Venerdì, 12 agosto 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Andrea Loi

con Andrea Loi Sabato, 13 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Aisha Live (direttamente da “Amici”) con Dj Resident

(direttamente da “Amici”) con Dj Resident Venerdì, 19 agosto 2022 – ore 21:30 – Piazza due palme – Serata latina , con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna

, con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna Sabato, 20 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Opera Zero , tributo a Renato Zero

, tributo a Renato Zero Venerdì, 26 agosto 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Paolo e Fabio

con Paolo e Fabio Sabato, 27 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Swinging, con l’Orchestra Jazz della Sardegna e Denise Gueye

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli su ogni serata, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comune di Palau e dell’ufficio turistico di Palau. Altrimenti, per qualsiasi dubbio e richiesta, potete utilizzare i seguenti contatti:

turismo@palau.it

+39 0789 707025

Vacanze a Palau:

Dove si trova e come arrivare a Palau:

