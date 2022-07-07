Un’Estate di Eventi 2022 a Palau: ecco tutti gli eventi di luglio e agosto 2022!
Un’Estate di Eventi 2022 a Palau: sono partiti anche a Palau, una della mete più amate dai turisti lungo le coste del nord est della Sardegna, gli appuntamenti dell’estate 2022, pensati per animare le serate di residenti e turisti.
Dopo aver passato una splendida giornata al mare sulle spiagge di Palau infatti, tutti noi vogliamo goderci il fresco della sera, tra musica, cultura, balli e divertimento.
E allora vediamo gli eventi di luglio e agosto 2022 a Palau, tra importanti concerti come la tappa del tour di Mario Venuti (23 luglio 2022) e Aisha (13 agosto 2022), world music, musica jazz, assodate tribute band, liscio e balli latino americani e tanto altro ancora. Tutti gli spettacoli sono gratuiti.
Eventi luglio 2022 a Palau:
- Domenica, 10 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Spettacolo di magia con trampolieri e giochi di strada
- Venerdì, 15 luglio 2022 – ore 21:30 – Piazza due palme – Serata latina, con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna
- Venerdì, 22 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Puro Malto in concerto
- Sabato, 23 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Mario Venuti in concerto, con il suo Tropitalia tour
- Venerdì, 29 luglio 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Simone Melino
- Sabato, 30 luglio 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Concerto dei Mercury Legacy, tribute band ai leggendari Queen
Eventi agosto 2022 a Palau:
- Sabato, 6 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Musica Jazz line con il Gavino Murgia Trio
- Domenica, 7 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – World Music con Franca Masu
- Venerdì, 12 agosto 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Andrea Loi
- Sabato, 13 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme –Aisha Live (direttamente da “Amici”) con Dj Resident
- Venerdì, 19 agosto 2022 – ore 21:30 – Piazza due palme – Serata latina, con Dj Gianni Berardini, Kenia Fundora e Douglas Pruna
- Sabato, 20 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Opera Zero, tributo a Renato Zero
- Venerdì, 26 agosto 2022 – ore 21:00 – Piazza due palme – Liscio di sera con Paolo e Fabio
- Sabato, 27 agosto 2022 – ore 22:00 – Piazza due palme – Swinging, con l’Orchestra Jazz della Sardegna e Denise Gueye
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli su ogni serata, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comune di Palau e dell’ufficio turistico di Palau. Altrimenti, per qualsiasi dubbio e richiesta, potete utilizzare i seguenti contatti:
- turismo@palau.it
- +39 0789 707025
Vacanze a Palau:
