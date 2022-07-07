Programma Notte Sarda ad Arzachena: sarà una serata da ricordare, per tutti i turisti che si troveranno il 10 luglio 2022 , nel centro storico di Arzachena per la “Notte Sarda” organizzata dalla locale pro loco. Una vera e proprio full immersion nelle musiche, nelle tradizioni ,nelle maschere del carnevale nelle specialità enogastronomiche della Sardegna.

Tra i protagonisti della serata ricordiamo le maschere dei “Mamuthones e Issohadores” di Mamoiada, dei “Boes et Merdules” di Ottana e dei “Mamutsones” di Samugheo, i “Tamburini e trombettieri di Oristano“, il gruppo folk “Tradizioni popolari di Galtellì” con i “Tenore Garteddesu” e i “Tenore Murales de Orgosolo“, che apriranno il concerto degli “Istentales“.

E poi ancora i piatti tipici della cucina sarda, come: le carni arrosto, i formaggi, i dolci tipici, incluse le dolcissime seadas. Il tutto accompagnato dai vini del territorio Gallurese. Saranno presenti anche panini con la salsiccia e cipolla e fiumi di birra.

Programma Notte Sardegna, Arzachena:

Domenica, 10 luglio 2022:

L’evento si svolgerà nel centro storico cittadino.

ore 18:30 – Mascheras , partecipano: Tamburini di Oristano Mamuthones e Issohadores di Mamoiada Boes et Merdules di Ottana Mamuthones di Samugheo

, partecipano: ore 20:45 – Gruppo folk San Sebastiano di Samugheo

ore 21:30 – Gruppo folk Tradizioni popolari di Galtellì e i Tenore Garteddesu

ore 22:00 – Tenore Murales de Orgosolo

ore 22:30 – Istentales in concerto

Durante tutta la serata si svolgeranno degustazioni di prodotti tipici sardi.

Per maggiori info e aggiornamenti:

La manifestazione è inclusa nel fitto cartellone dell’ “Arzachena Summer Festival 2022“, per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook della Pro loco.

Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:

