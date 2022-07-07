Notte Sarda ad Arzachena: ecco il programma completo di domenica 10 luglio 2022!
Programma Notte Sarda ad Arzachena: sarà una serata da ricordare, per tutti i turisti che si troveranno il 10 luglio 2022, nel centro storico di Arzachena per la “Notte Sarda” organizzata dalla locale pro loco. Una vera e proprio full immersion nelle musiche, nelle tradizioni ,nelle maschere del carnevale nelle specialità enogastronomiche della Sardegna.
Tra i protagonisti della serata ricordiamo le maschere dei “Mamuthones e Issohadores” di Mamoiada, dei “Boes et Merdules” di Ottana e dei “Mamutsones” di Samugheo, i “Tamburini e trombettieri di Oristano“, il gruppo folk “Tradizioni popolari di Galtellì” con i “Tenore Garteddesu” e i “Tenore Murales de Orgosolo“, che apriranno il concerto degli “Istentales“.
E poi ancora i piatti tipici della cucina sarda, come: le carni arrosto, i formaggi, i dolci tipici, incluse le dolcissime seadas. Il tutto accompagnato dai vini del territorio Gallurese. Saranno presenti anche panini con la salsiccia e cipolla e fiumi di birra.
SCOPRI ADESSO –> Calendario eventi luglio 2022 ad Arzachena
Programma Notte Sardegna, Arzachena:
Domenica, 10 luglio 2022:
L’evento si svolgerà nel centro storico cittadino.
- ore 18:30 – Mascheras, partecipano:
- Tamburini di Oristano
- Mamuthones e Issohadores di Mamoiada
- Boes et Merdules di Ottana
- Mamuthones di Samugheo
- ore 20:45 – Gruppo folk San Sebastiano di Samugheo
- ore 21:30 – Gruppo folk Tradizioni popolari di Galtellì e i Tenore Garteddesu
- ore 22:00 – Tenore Murales de Orgosolo
- ore 22:30 – Istentales in concerto
Durante tutta la serata si svolgeranno degustazioni di prodotti tipici sardi.
SCOPRI ADESSO –> 10 cose da fare in Costa Smeralda
Per maggiori info e aggiornamenti:
La manifestazione è inclusa nel fitto cartellone dell’ “Arzachena Summer Festival 2022“, per maggiori dettagli vi rimando alla pagina Facebook della Pro loco.
Dove si trova e come arrivare ad Arzachena:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp