Festa del fritto misto e zeppolata a Villaurbana: ecco il programma completo di sabato 9 luglio 2022!
Festa del fritto misto e zeppolata a Villaurbana: doppio appuntamento sabato 9 luglio 2022 in piazza Antioco Zucca a Villaurbana, in provincia di Oristano. Alle ore 12:00 si svolgerà la “Zeppolata estiva“, mentre a partire dalle ore 19:00 ecco la “Festa del fritto misto“, con menù fisso a 10 euro.
Durante la serata inoltre, musica revival e commerciale con il dj set a cura di Andrea Camedda.
Prenotazioni:
ATTENZIONE: Il Comitato comunica che è possibile avere il fritto misto anche per le persone celiache. Per questioni organizzative è necessario prenotare entro venerdì 8 ai seguenti numeri telefonici:
- Gianna 3401028329 (anche per prenotare le zeppole)
- Franco 3472319660.
Programma Festa del fritto misto e zeppolata a Villaurbana:
Sabato 9 luglio 2022:
- dalle ore 12:00 – Zeppolata estiva
- dalle ore 19:00 – Festa del fritto misto
Per maggiori info e aggiornamenti:
Ad organizzare l’evento è la classe 72 assieme alla consulta giovanile di Villaurbana. Per maggiori dettagli o cambiamenti dell’ultim’ora consultate la pagina Facebook del Comitato Santa Margherita a Villaurbana.
Dove si trova e come arrivare a Villaurbana:
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp