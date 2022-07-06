Sagra de sos Culunzones a Ittireddu: si svolgerà sabato prossimo, il 9 luglio 2022 , la prima edizione della “Sagra sos Culunzones Ittireddesos“, i ravioli di Ittireddu, importante centro della regione storica del “Logudoro“, vicino a Sassari. La sagra accompagnerà la tredicesima edizione della rassegna folk “Dae su logudoro a su Campidanu“.

La rassegna, in particolare, festeggia il quarantennale del gruppo folk Santu Jagu. Ma vediamo subito tutti i dettagli dell’evento!

Programma Sagra de sos Culunzones e rassegna folk a Ittireddu:

Sabato, 9 luglio 2022:

dalle ore 12:00 – Sagra de sos Culunzones , dove si potranno degustare ottimi “culunzones ittireddesos”, organizzata dal comitato di San Giacomo

, dove si potranno degustare ottimi “culunzones ittireddesos”, organizzata dal comitato di San Giacomo dalle ore 18:00 – Rassegna folk “Dae su logudoro a su Campidanu” , organizzata dal gruppo folk Santu Jagu, a cui parteciperanno : Coro di Ittireddu Gruppu folkloricu “Santu Matheu Tzaramonte ” di Chiaramonti Gruppo folk Acuvacamus di Sassari Gruppo Folk Ampuriesu Bassa valle del Coghinas di Valledoria Gruppo folk Beata Vergine del rimedio di Ozieri Su Sennoreddu e sos de s’Iscusorzu , maschera tradizionale di Teti Associazione Culturale Gruppo Folk fra Nicola da Gesturi

, organizzata dal gruppo Santu Jagu, a cui parteciperanno :

Per maggiori info e aggiornamenti:

La giornata di festa è organizzata dal comitato di san Giacomo e il gruppo folk Santu Jagu e ad essi vi rimandiamo per ulteriori dettagli o eventuali cambiamenti al programma. Questo è l’evento della sagra su Facebook.

Dove si trova e come arrivare a Ittireddu:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: