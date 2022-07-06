Eventi estate 2022 a Sarroch: Sarroch è una cittadina industriale alle porte di Cagliari, nel sud ovest della Sardegna, famosa per ospitare una delle raffinerie più grandi d’Europa. Eppure il suo territorio nasconde tanti tesori e punti di interesse, dai due nuraghi più famosi (“Sa domu e s’orcu” che si affaccia sul paese e “Antigori“, antica fortezza a guardia della litoranea per Cagliari), alla torre del diavolo, fino alla marina di Perd’e sali, oltre la quale comincia il territorio della più famosa Pula.

E allora oggi vediamo il programma degli eventi dell’estate 2022 a Sarroch, molti gli appuntamenti da non perdere, come “I Sardi della pianura” (incontro con Renzo Cugis e Flavio Soriga, il 16 luglio 2022), “Sarroch & Beer” (30 luglio 2022), il “Sarrock festival” (dal 4 al 7 agosto 2022), “Sapori di mare” (a cui quest’anno è associato anche un motoraduno, il 13 agosto 2022) e ancora cinema all’aperto, incontri pugilistici, teatro, musica live, mostre e mercatini e tanto altro ancora.

Semmai non vedo in programma due grandi classici dell’estate sarrocchese: la “Sagra del pesce” e “Paella e sangria”, che solitamente si svolgevano a cavallo tra i mesi di luglio e agosto. Mi informerò ulteriormente!

Calendario Eventi luglio e agosto 2022 a Sarroch:

Un consiglio, meglio recarsi a Sarroch nelle serate in cui soffia il Maestrale, perché il vento spinge i fumi della raffineria lontano dal paese.

