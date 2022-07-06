Eventi e sagre di luglio e agosto 2022 a Monti: cominceranno domenica prossima con “Ben tornato turista“, gli appuntamenti dell’estate 2022 nel borgo collinare di Monti, territorio di grande importanza perché all’incrocio tra la Gallura e le regioni dell’interno dell’isola. Ma soprattutto territorio d’elezione del Vermentino.

Non per nulla tra gli eventi più attesi vi è anche la “Sagra del Vermentino” del 7 agosto 2022 e “Calici sotto le stelle” del 10 agosto 2022. Da non perdere anche “Monti Produce” del 31 luglio 2022 e “Cozze in piazza” il 18 agosto 2022. Ma vediamo subito il calendario completo degli eventi di luglio e agosto 2022 a Monti.

Eventi luglio 2022 a Monti:

10 luglio 2022 – Ben tornato turista , a cura della pro loco di Monti

, a cura della pro loco di Monti 22 luglio 2022 – Festival del folklore , a cura del gruppo folk e del Comune di Monti, più la Fondazione di Sardegna

, a cura del gruppo folk e del Comune di Monti, più la Fondazione di 30 luglio 2022 – Festa San Cristoforo 2022 , a cura del comitato San Cristoforo

, a cura del comitato San Cristoforo 31 luglio 2022 – Monti Produce

Eventi Agosto 2022 a Monti:

5 agosto 2022 – Sos Rueddos : canti e balli della tradizione a cura di Pro loco, Comune e Sos Misureris

: canti e balli della tradizione a cura di Pro loco, Comune e Sos Misureris 7 agosto 2022: Sagra del Vermentino di Monti , a cura dei volontari Sagra del miele amaro e sagra del miele , a cura di Comune e Pro loco di Monti, fondazione di Sardegna

10 agosto 2022 – Calici sotto le stelle , a cura della Pro loco di Monti

, a cura della Pro loco di Monti 16 agosto 2022 – Bandiere di San Paolo , a cura di Comune e Pro loco di Monti

, a cura di Comune e Pro loco di Monti 18 agosto 2022 – Cozze in piazza , a cura della Pro loco di Monti

, a cura della Pro loco di Monti 25 agosto 2022 – Saluto al turista, a cura della Pro loco di Monti

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti di programma che dovessero intercorrere in futuro, vi consigliamo di vitare le pagine Facebook del Comune di Monti e della Pro loco di Monti.

Dove dormire a Monti:

Eccovi i nostri consigli su dove alloggiare in zona, tra stazzi, agriturismi, cantine, B&B e appartamenti! Il consiglio è prenotare adesso online prima che le camere finiscano!

Dove si trova e come arrivare a Monti:

Monti si trova a circa 20 minuti di macchina a sud ovest di Olbia, in direzione di Berchidda. Raggiungerlo è assai facile perché il borgo si trova ai lati della Strada Statale Sassari-Olbia, perciò attenzione anche agli autovelox in Sardegna.

