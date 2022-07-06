Estate Montina 2022: ecco il programma eventi luglio e agosto 2022 a Monti!
Eventi e sagre di luglio e agosto 2022 a Monti: cominceranno domenica prossima con “Ben tornato turista“, gli appuntamenti dell’estate 2022 nel borgo collinare di Monti, territorio di grande importanza perché all’incrocio tra la Gallura e le regioni dell’interno dell’isola. Ma soprattutto territorio d’elezione del Vermentino.
Non per nulla tra gli eventi più attesi vi è anche la “Sagra del Vermentino” del 7 agosto 2022 e “Calici sotto le stelle” del 10 agosto 2022. Da non perdere anche “Monti Produce” del 31 luglio 2022 e “Cozze in piazza” il 18 agosto 2022. Ma vediamo subito il calendario completo degli eventi di luglio e agosto 2022 a Monti.
Eventi luglio 2022 a Monti:
- 10 luglio 2022 – Ben tornato turista, a cura della pro loco di Monti
- 22 luglio 2022 – Festival del folklore, a cura del gruppo folk e del Comune di Monti, più la Fondazione di Sardegna
- 30 luglio 2022 – Festa San Cristoforo 2022, a cura del comitato San Cristoforo
- 31 luglio 2022 – Monti Produce
Eventi Agosto 2022 a Monti:
- 5 agosto 2022 – Sos Rueddos: canti e balli della tradizione a cura di Pro loco, Comune e Sos Misureris
- 7 agosto 2022:
- Sagra del Vermentino di Monti, a cura dei volontari
- Sagra del miele amaro e sagra del miele, a cura di Comune e Pro loco di Monti, fondazione di Sardegna
- 10 agosto 2022 – Calici sotto le stelle, a cura della Pro loco di Monti
- 16 agosto 2022 – Bandiere di San Paolo, a cura di Comune e Pro loco di Monti
- 18 agosto 2022 – Cozze in piazza, a cura della Pro loco di Monti
- 25 agosto 2022 – Saluto al turista, a cura della Pro loco di Monti
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti di programma che dovessero intercorrere in futuro, vi consigliamo di vitare le pagine Facebook del Comune di Monti e della Pro loco di Monti.
Dove dormire a Monti:
Eccovi i nostri consigli su dove alloggiare in zona, tra stazzi, agriturismi, cantine, B&B e appartamenti! Il consiglio è prenotare adesso online prima che le camere finiscano!
Dove si trova e come arrivare a Monti:
Monti si trova a circa 20 minuti di macchina a sud ovest di Olbia, in direzione di Berchidda. Raggiungerlo è assai facile perché il borgo si trova ai lati della Strada Statale Sassari-Olbia, perciò attenzione anche agli autovelox in Sardegna.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp