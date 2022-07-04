Festa di San Palmerio 2022 a Ghilarza, ecco il programma completo dal 7 al 12 luglio 2022!

Festa di San Palmerio 2022 a Ghilarza: si svolgerà tra il prossimo weekend e l’inizio della successiva settimana, dal 7 al 12 luglio 2022 , l’importante “Festa di San Palmerio” a Ghilarza, in provincia di Oristano.

Molto bello e vario il programma civile, organizzato dalla “Leva’81“, in collaborazione con il Comune di Ghilarza e la locale Pro Loco. Di seguito il programma completo degli eventi, sia civili che religiosi.

Programma San Palmerio Ghilarza:

Dal 2 al 9 luglio 2022:

ore 19:00 – Novena e Santa Messa

Dal 7 al 15 luglio 2022:

Mostra installativa d’arte: “Elena Pasquini esperienza introspettiva” (inaugurazione giovedì 7 luglio, alle ore 18:30)

Venerdì, 8 luglio 2022:

ore 22:30 – Musica, con il concerto dei Ballade Ballade Bois

a seguire – Esibizione del Sotziu Tenore Nugoresu, del gruppi folk “Su Carruzzu” di Ghilarza , dell’associazione folkloristica “Nugoresas” e dell’associazione folkloristica “Busachi bella mia”

Sabato, 9 luglio 2022:

ore 22:30 – Train to Roots in concerto (nuovo spettacolo, nuove canzoni e tante hits del passato, stavolta in compagnia di Sista Namely e Isla Sound a scaldare prima e dopo il concerto)

(nuovo spettacolo, nuove canzoni e tante hits del passato, stavolta in compagnia di Sista Namely e Isla Sound a scaldare prima e dopo il concerto) a seguire – Dj Set

Domenica, 10 luglio 2022:

ore 18:00 – Saggio di ginnastica artistica dell’ASD Dragonfly

dell’ASD Dragonfly ore 22:30 – Spettacolo comico musicale con Tamurita, Lapola, Cossu e Zara

ore 19:00 – Novena e Vespri

Lunedì, 11 luglio 2022:

ore 07:00 – Chiesa San Palmerio – Santa Messa

ore 08:30 – Chiesa San Palmerio – Santa Messa

ore 10:00 – Parrocchia – Processione accompagnata dai cavalieri e dai gruppi folk , a seguire Santa Messa con panegirico

, a seguire Santa Messa con panegirico ore 18:00 – Intrattenimento per bambini

ore 23:00 – Shade in concerto

a seguire – Barbie Sound Dance Show

Martedì, 12 luglio 2022:

ore 19:00 – Santa Messa

ore 22:00 – Musica con gli Ultrasound , tributo a Gianna Nannini, Loredana Berté e Vasco Rossi

, tributo a Gianna Nannini, Loredana Berté e Vasco Rossi durante la serata – Estrazione dei biglietti della sottoscrizione a premi

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti dell’ultima ora vi rimando alla pagina Facebook del comitato organizzatore.

Dove dormire a Ghilarza:

Se volete assistere a più serate arrivate da lontano, potreste decidere di passare più giorni a Ghilarza, (vi si trova anche il Lago Omodeo, il più grande invaso d’Europa). Vi consigliamo allora di dormire in una queste 8 strutture ricettive facilmente prenotabili online.

Dove si trova e come arrivare a Ghilarza:

Arrivare a Ghilarza è facilissimo, si trova infatti proprio ai lati della SS131, all’altezza di Nuraghe Losa. Ricordatevi piuttosto di prestare attenzione agli autovelox sulla SS131.

