Estate Masainese 2022, ben 8 sagre e tanti eventi dell’estate 2022: ci chiedete spesso, soprattutto sui social: “Quali sagre ci sono a luglio e agosto?“, “Quali eventi e sagre ci sono nel sud della Sardegna?“.

Bene, quest’anno a Masainas, perla del Sulcis, nel sud ovest della Sardegna (rimane tra Porto Pino e Sant’Antioco), hanno deciso di fare le cose in grande, con un importante calendario di eventi estivi, dedicato soprattutto a chi ama le sagre.

Masainas, lo ricordo, dispone di uno dei tratti di costa meno conosciuti e più sottovalutati dell’intera Sardegna. Aree conosciute quasi solo da camperisti, amanti del kite surf e turisti stranieri. Noi conosciamo Masainas anche per la “Sagra del carciofo” che si svolge in aprile e per la grande “Festa della Madonna della Salute” che si svolge invece in ottobre.

Sagre luglio e agosto 2022 a Masainas:

tutte le sagre si svolgeranno in piazza Belvedere, con inizio alle ore 22:00.

15 luglio 2022 – Sagra del fritto misto

23 luglio 2022 – Sagra della pecora

30 luglio 2022 – Sagra della vitella

06 agosto 2022 – Sagra del cinghiale

07 agosto 2022 – Sagra del fritto misto

12 agosto 2022 – Sagra de sa pasta fata in domu

16 agosto 2022 – Sagra de su curruxoni

19 agosto 2022 – Rassegna gastronomica

Eventi luglio 2022 a Masainas:

Non solo la Sagra del fritto misto (15 luglio 2022), la Sagra della pecora (23 luglio 2022) e la

Sagra della vitella (30 luglio 2022), tra i tanti eventi in programma ci sono anche il gran galà della danza, balli in piazza, sfilate di moda e costumi sardi, il circo in piazza, spettacoli di burattini, festival letterari, tornei di calcetto e molto altro ancora!

Eventi agosto 2022 a Masainas:

Non solo la Sagra del cinghiale (6 agosto 2022), la Sagra del fritto misto con la rassegna folk internazionale e le maschere tradizionali di Boes e Merdules di Ottana (7 agosto 2022), la Sagra de sa pasta fata in domu (pasta fresca preparata in casa, 12 agosto 2022), la Sagra de su curruxoni (i ravioli sardi, 16 agosto 2022) e la Rassegna gastronomica (19 agosto 2022), in calendario ci sono anche rassegne folk, balli in piazza, festival letterari, serate per bambini con giochi gonfiabili in piazza, spettacoli di bolle di sapone e burattini sotto le stelle e, soprattutto, la grande festa in onore di Stella Maris (21 agosto 2022).

Vacanze a Masainas:

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti in calendario, vi rimandiamo alla pagina Facebook Masainas Turismo.

Dove si trova e come arrivare a Masainas:

Copyright: foto copertina e cartelloni eventi dalla pagina Facebook Masainas Turismo.

