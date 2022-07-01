Eventi Luglio e Agosto 2022 a Posada: torniamo oggi a Posada, il borgo turistico-balneare della Baronia, a confini tra Gallura e provincia di Nuoro, celebre per le sue lunghe spiagge sabbiose e per il Castello della Fava che svetta sopra il centro abitato.

Non solo, Posada è anche lo sbocco a mare di un’importante area umida e dell’intero parco di Tepilora. Un territorio di grande importanza quindi per gli ecosistemi che ospita e di grande bellezza dal punto di vista ambientale ed emozionale. Non sorprende perciò che tutto il comprensorio turistico abbiamo conquistato e confermato a ripetizione le 5 Vele di Legambiente.

Bene, oggi parliamo degli eventi organizzati a Posada a luglio e agosto 2022 , per intrattenere locali e turisti, specie quando arriva il fresco della sera.

Programma Eventi Luglio 2022 a Posada:

Trovate qui sotto il calendario degli eventi di luglio 2022 a Posada, tra gli appuntamenti da sottolineare ricordo il “Beer Food Summer Fest” con street food, birre artigianali e tanta musica (8, 9 e 10 luglio 2022), la serata folk “Sonadas” (14 luglio 2022) e l’ “Acqua Party” con scivoli acquatici, zucchero filato e palloncini in piazza Rockfeller (22 luglio 2022). In più gli open day dedicati al surf, gli incontri sul cambiamento climatico, presentazioni di libri, musica live e animazione per bambini!

Programma Eventi Agosto 2022 a Posada:

Si parte subito con la musica rockabilly e l’energia dei The Shakin’Apes (3 agost0 2022), poi la serata folk con i tenore di Orosei (5 agosto 2022) e quella con i balli e canti della tradizione di “Sonos e cantos” (8 agosto 2022). E poi saranno ancora protagonisti musica live, balli folk, incontri esperienziali, sport e ambiente.

Per maggiori informazioni e aggiornamenti:

Come sempre i calendari degli eventi sono redatti in anticipo qualche evento quindi potrebbe poi subire modifiche o aggiornamenti, per questo motivo vi consigliamo anche di seguire la pagina Facebook del Comune di Posada.

Dove dormire a Posada:

Sono tante le strutture ricettive a vostra disposizione a Posada tra hotel, B&B, case vacanza e agriturismo, noi vi consigliamo di prenotare subito una camera, anche perché siamo già in altissima stagione e trovare spazio sarà già un’impresa adesso.

Dove si trova e come arrivare a Posada:

