Estate Teodorina 2023, tutti gli eventi di luglio a San Teodoro: dopo aver visto gli appuntamenti dello scorso mese, torniamo oggi a illustrarvi gli eventi che il Comune di San Teodoro ha organizzato stavolta per i mesi di luglio e agosto 2023 , anch’essi inseriti nel cartellone dell’ “Estate Teodorina 2023“.

Le località balneari infatti, ogni anno, organizzano folti cartelloni di eventi estivi per la gioia di locali e turisti, che dopo la calura delle infuocate giornate al mare, cercano un po’ di refrigerio nel fresco della sera.

Non solo quindi il grande mercatino che la sera si svolge presso l’area pedonale di San Teodoro, ma tanti concerti, serate folk, tango, danza, festival cinematrografici, cinema all’aperto, la festa della birra e tanto altro ancora!

Eventi Luglio 2023 a San Teodoro:

1 luglio 2023 – ore 21:00 – Piazza Gallura – Pensieri danzanti (spettacolo di danza)

– ore 21:00 – Piazza Gallura – (spettacolo di danza) 7 luglio 2023 – ore 21:00 – Piazzeta Garden – Canti Littranghi (incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi)

– ore 21:00 – Piazzeta Garden – (incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi) 10 luglio 2023 – ore 21:00 – Piazzetta Garden – Canti Littranghi (incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi)

– ore 21:00 – Piazzetta Garden – (incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi) 11 luglio 2023 – ore 21:00 – Località Peschiera – Festival del cinema di Tavolara : proiezione film “Mixed By Erry“. Italia, 2023

– ore 21:00 – Località Peschiera – : “Mixed By Erry“. Italia, 2023 12 luglio 2023 – ore 21:00 – Località Peschiera – Festival del cinema di Tavolara : proiezione film “Nel nostro cielo un rombo di tuono“. Italia, 2022.

– ore 21:00 – Località Peschiera – : “Nel nostro cielo un rombo di tuono“. Italia, 2022. 19 luglio 2023 – ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – Mercoledì al cinema (per il calendario delle proiezioni, film per film, scorri l’articolo)

– ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – (per il calendario delle proiezioni, film per film, scorri l’articolo) 21 luglio 2023 – ore 21:30 – Piazza Gallura – Concerto del Maestro Nicola Piovani : “La musica è pericolosa“

– ore 21:30 – Piazza Gallura – : “La musica è pericolosa“ 26 luglio 2023 – ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – Mercoledì al cinema (per il calendario delle proiezioni, film per film, scorri l’articolo)

– ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – (per il calendario delle proiezioni, film per film, scorri l’articolo) 29 luglio 2023 – ore 18:00 – Località Peschiera – Coclearia Beer Fest ANNULLATO

30 luglio 2023 – ore 21:00 – Piazzetta Garden – Canti Littranghi (incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi)

Eventi Agosto 2023 a San Teodoro:

2 agosto 2023 – ore 05:30 – Spiaggia di La Cinta – Concerto all’alba : “Il pianista fuori posto“, di e con Paolo Zanarella

– ore 05:30 – Spiaggia di La Cinta – : “Il pianista fuori posto“, di e con Paolo Zanarella 3 agosto 2023 – dalle ore 21:30 – Piazza Lucca – Dany Cabras music comedy

– dalle ore 21:30 – Piazza Lucca – 5 e 6 agosto 2023 – Parchi pubblici di San Teodoro – Vivi in Fitness

– Parchi pubblici di San Teodoro – 6 agosto 2023 – ore 21:00 – Piazzetta Garden – Canti Littranghi , incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi

– ore 21:00 – Piazzetta Garden – , incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi 9 agosto 2023 – ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – Mercoledì al Cinema (per il calendario delle proiezioni, vai al prossimo paragrafo)

– ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – (per il calendario delle proiezioni, vai al prossimo paragrafo) 13 agosto 2023 – ore 21:00 – Piazzetta Garden – Canti Littranghi , incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi

– ore 21:00 – Piazzetta Garden – , incontri del dopocena con scrittori e artisti sardi 16 agosto 2023 – ore 18:00 – Località Pischera – Time in jazz: “Tango Macondo” con Paolo Fresu , Daniele di Bonaventura e Pierpaolo Vacca

– ore 18:00 – Località Pischera – con , e 23 e 30 agosto 2023 – ore 21:00 – Cortile teatro La Cupola – Mercoledì al Cinema (per il calendario delle proiezioni vai al paragrafo successivo)

Cinema sotto le stelle a San Teodoro, calendario proiezioni:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali cambiamenti in calendario dei quali non fossimo venuti a conoscenza per tempo, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’ufficio turistico di San Teodoro.

In alternativa potete chiamare ai numeri di telefono:

0784.8600

0784.865767

Vacanze a San Teodoro:

San Teodoro è un importante borgo turistico del sud della Gallura, le sue strutture ricettive sono una marea, ne sono censite oltre mille, ma in alta stagione sarà difficile trovare posto. Se trovate una camera libera prenotatela subito, prima che qualcun altro lo faccia al posto vostro! Eccovi qualche idea sui prezzi:

