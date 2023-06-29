Eventi Estate 2023 a Palau: che estate sarebbe senza il calendario di eventi serali organizzato dai comuni balneari? E allora vediamo cosa ha in serbo per noi il Comune di Palau con le sue “Notti d’estate” dal 1 luglio al 22 agosto 2023 !

Dopo aver passato una splendida giornata sulle spiagge di Palau infatti, tutti noi abbiamo voglia di relax, ma anche animazione e divertimento, mentre ci godiamo il fresco della sera. Di seguito il programma completo degli eventi di luglio e agosto 2023 a Palau .

Calendario Eventi luglio e agosto 2023 a Palau:

Tante le attività dalle sagre alle degustazioni dei panini, dalla musica live (pop / rock / country) al ballo, sia liscio che latino americano. Su tutti, tra gli eventi di luglio 2023 a Palau , vi segnaliamo la “Sagra del bovino” (1 luglio 2023), l’ “Aperitivo al tramonto” (18 luglio 2023) e la “Degustazione delle seadas” (29 luglio 2023).

Per quanto riguarda gli eventi di agosto 2023 a Palau , invece, vi segnaliamo questi appuntamenti: la “Degustazione di malloreddus al sugo di cinghiale” (1 agosto 2023), la “Degustazione di Casgju Furriatu” (5 agosto 2023), l’ “Ibizia party” (serata dance con dj, vocalist e ballerine, il 12 agosto 2023) e la “Sagra del calamaro” con la musica di una famosa tribute band agli 883 (19 agosto 2023).

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli su ogni serata, vi rimandiamo alle pagine Facebook del Comune di Palau e dell’ufficio turistico di Palau. Altrimenti, per qualsiasi dubbio e richiesta, potete utilizzare i seguenti contatti:

turismo@palau.it

+39 0789 707025

Vacanze a Palau:

Dove si trova e come arrivare a Palau:

