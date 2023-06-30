Weekend 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023 in Sardegna: buongiorno a tutti e benvenuti sul nostro post che vi consiglia gli eventi migliori per passare un weekend unico, per mangiare buon cibo, ascoltare buona musica, immergersi nelle tradizioni, ballare e divertirsi in Sardegna!

E’ un fine settimana all’insegna de Sa Battalla di Sanluri, una delle rievocazioni medievali più importanti della Sardegna, con tanto di battaglia campale e assalto al castello! Ma sono numerose anche le feste della birra, con “Birralguer” ad Alghero e il “BeerBagia” festival sul lago di Gusana, nel cuore della Sardegna.

Spazio allo street food invece con la tappa inaugurale della “Festa del Gusto” a Sant’Antioco, mentre degustazioni guidate di vini e sagre si svolgeranno in tutta la Sardegna: “Laguna sotto le stelle” a Tortolì, “Calici in Tonnara” a Portoscuso, “Gonnos e il vino” a Gonnosfanadiga, la “Sagra del Pilau” a Calasetta, la “Sagra del cinghiale” a Florinas, e il “Gigante del Cedrino” a Loculi.

Proprio a Loculi, per l’occasione, ci sarà anche l’evento “Voci di Maggio in tour” con ospiti, tra gli altri, Bianca Atzei, Modena City Rumblers e Istentales. Tra i concerti del fine settimana in Sardegna da citare anche i Nomadi e Salmo.

A Budoni invece si festeggia l’estate e l’inizio della stagione turistica con un evento ormai divenuto un classico: il “Budoni Summer Welcome“. A Cagliari invece, gli amanti dell’opera, potranno godersi la “Carmen” di Bizet, portata in scena dal Teatro Lirico.

Per il programma di questi e altri sagre ed eventi da non perdere nel weekend del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023 , vi rimandiamo al resto dell’articolo. Scegliere uno o più link qui sotto, in base all’area geografica di vostro interesse. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Telegram per non perdervi neanche una data e tutti gli aggiornamenti!

Tutti gli eventi in Sardegna:

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna

Ricordiamoci che anche le nostre campagne hanno bisogno di aiuto e di ripartire, mangiamo sardo e secondo tradizione.