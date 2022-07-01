Eventi e Sagre 2022 ad Aglientu. Scopri adesso il programma di luglio e agosto 2022
Eventi e Sagre dell’estate 2022 ad Aglientu: Aglientu è un borgo situato nel nord della Gallura, tra Santa Teresa Gallura e Costa Paradiso (nel nord est della Sardegna), famoso per le sue spiagge selvagge – diverse scene del colossal Disney “La Sirenetta” sono state girate a Rena Majore e la spiaggia di Vignola Mare ha ottenuto e confermato la Bandiera Blu– e per le sue sagre. Tanto che il paese si è guadagnato la nomea di “Paese delle Sagre“.
Sagre di Aglientu nell’Estate 2022:
Trovate qui sotto gli eventi organizzati nell’estate 2022 ad Aglientu dal “Comitato per la festa patronale di San Francesco d’Assisi“. In seguito aggiorneremo questo articolo con ulteriori eventi che dovessero essere organizzati sempre ad Aglientu, anche da altre associazioni. Come ad esempio l’ “Aglientu Summer Blues Festival” o la celebre “Festa del turista“, che ancora manca e che speriamo proprio che verrà riproposta anche quest’anno.
Calendario Eventi Estate 2022, Aglientu:
Eventi Luglio 2022 ad Aglientu:
- Venerdì, 8 luglio 2022 – ore 19:30 – Piazza Sirenella, Rena Majore – Sagra delle frittelle
- Sabato, 23 luglio 2022 – ore 18:30 – Campo di calcetto, Aglientu – IV Memorial Gerolamo Suelzu
Eventi Agosto 2022 ad Aglientu:
- Venerdì, 5 agosto 2022 – ore 19:30 – Piazza Sirenella, Rena Majore – Sagra delle seadas
- Sabato, 27 agosto 2022 – ore 19:30 – Anfiteatro comunale, Aglientu – Sagra degli gnocchetti
Eventi Settembre 2022 ad Aglientu:
- Sabato, 3 settembre 2022 – ore 19:30 – Anfiteatro comunale, Aglientu – Karaoke Challenge
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli, eventuali cambiamenti dell’ultim’ora o per ulteriori eventi che dovessero essere aggiunti, vi invitiamo a visitare la pagina Facebook del Comune di Aglientu.
Dove dormire ad Aglientu:
Sono oltre 70 le strutture ricettive censite ad Aglientu, località economicamente più conveniente e dall’atmosfera più rilassata rispetto al resto della Gallura.
Dove si trova e come arrivare ad Aglientu:
