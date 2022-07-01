Weekend 1, 2 e 3 luglio 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 1, 2 e 3 luglio 2022, eventi e sagre in Sardegna: nuovo fine settimana all’insegna delle tradizioni, del mangiar bene in compagnia e del divertimento in Sardegna, grazie a un’altra ondata di eventi che già da oggi animeranno le serate di tante località della nostra isola.

Street food e birra artigianale protagonisti ai giardini pubblici di Sassari, dove in contemporanea si svolgerà anche il “Sardegna Pride“, ma anche a Sorso con la “Festa del gusto“, a Olbia con la “Fiesta Latina” e a Cagliari con il secondo appuntamento dell’ “Estate Cagliaritana” in via Roma.

Ma questo è soprattutto il fine settimana della Wine Experience di Oschiri, con oltre 100 cantine partecipanti; della sfilata delle maschere tradizionali per il carnevale estivo di Ottana e del festival letterario più affascinante della Sardegna: “L’isola delle storie” a Gavoi.

E poi ancora sagre, feste patronali, concerti jazz e tanto altro ancora. Vi ricordo anche la cartina delle spiagge più belle della Sardegna.

Trovate il programma della “Domenica al museo” e del “Giro d’Italia rosa di ciclismo” qui sotto, per il resto trovate gli eventi in Sardegna nel weekend dell’1, 2 e 3 luglio 2022 , divisi come sempre per area geografica (vi basterà toccare/cliccare sul relativo link di riferimento).

Prima di mettervi in movimento vi consigliamo di consultare anche la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione "Per maggiori info e aggiornamenti" di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Cagliari, Nuoro, Sassari, La Maddalena – Domenica al museo, musei gratis in Sardegna – 3 luglio 2022:

Villasimius, Tortolì, Dorgali, Olbia – Giro d’Italia Femminile 2022 di ciclismo – 1 e 2 luglio 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: