Festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, programma dal 29 giugno al 3 luglio 2022: arriva sul nostro blog anche la sentitissima festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, borgo alle pendici del Montiferru, nel nord della provincia di Oristano, che noi conosciamo per manifestazione come “Prentzas Apertas” e “Cabudanne de sos Poetas” (il settembre dei poeti).

Abbiamo per voi sia il programma religioso che quello civile. Quest’ultimo prevede aperitivi, serate folk e a chitarra, musica rock dal vivo, lo spettacolo di Dj Provenzano, la comicità di Cossu e Zara e tanto altro ancora. Da non perdere anche le due Ardie del 29 giugno e del 2 luglio 2022.

Programma Santa Maria e Santa Elisabetta, Seneghe

Dal 23 giugno al 1 luglio 2022:

  • ore 19:00 – Chiesa di Santa MariaNovena

Mercoledì, 29 giugno 2022:

  • ore 17:30 – Messa in Parrocchia e Processione sino alla Chiesa di Santa Maria
  • ore 19:30 – Chiesa di Santa MariaSanto Rosario
  • ore 20:30 – Ardia in onore di San Pietro
  • ore 20:00 – Sa Dittatura de Sa Bandiera a “S’Arughi”
  • ore 21:30 – Rassegna folk, presenta Giuseppe Pintus, partecipano:
    • Su Cuntrattu de Antoi Maria Cubadda di Seneghe
    • Su Cuntrattu de Vincenzo Uda di Seneghe
    • Tenore Sa Madalena di Silanus
    • Tenore Murales di Orgosolo
    • Matteo Diana di Siamanna all’organetto
    • Paolo Mereu di Siapiccia all’organetto
    • Il maestro Stefano Pinna di Cabras alle Launeddas
    • Giuseppe Pintus di Seneghe alla Fisarmonica

Giovedì, 30 giugno 2022:

  • ore 20:30 – Serata Aperitivo con la Patrik Atzori Band

Venerdì, 1 luglio 2022:

  • ore 21:00 – Accensione Falò in Onore di Santa Maria
  • ore 22:00 – Spettacolo di cabaret con i comici Cossu e Zara, accompagnati dai Trial band

Sabato, 02 luglio 2022:

  • ore 08:00 – Chiesa di Santa MariaSanta Messa
  • ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe.
  • A seguire – Santa Messa Solenne Cantata. Presiede Don Emanuele Lecca.
  • ore 12:00 – Ardia in onore di Santa Maria
  • ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria
  • ore 21:00 – Accensione Falò in onore di Santa Elisabetta
  • ore 22:00 – Rock Tales
  • a seguire – DJ Provenzano + Vocalist

Domenica, 03 luglio 2022:

  • ore 08:00 – Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria
  • ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe.
  • A seguire – Santa Messa
  • ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria
  • ore 22:00 – Gara a chitarra con:
    • Daniele Giallara
    • Salvatorangelo Salis
    • Franco Dessena
    • Nino Manca (alla chitarra)
    • Claudio Dessena (alla Fisarmonica)

