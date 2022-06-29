Festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, programma dal 29 giugno al 3 luglio 2022 : arriva sul nostro blog anche la sentitissima festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, borgo alle pendici del Montiferru, nel nord della provincia di Oristano, che noi conosciamo per manifestazione come “Prentzas Apertas” e “Cabudanne de sos Poetas” (il settembre dei poeti).

Abbiamo per voi sia il programma religioso che quello civile. Quest’ultimo prevede aperitivi, serate folk e a chitarra, musica rock dal vivo, lo spettacolo di Dj Provenzano, la comicità di Cossu e Zara e tanto altro ancora. Da non perdere anche le due Ardie del 29 giugno e del 2 luglio 2022.

Programma Santa Maria e Santa Elisabetta, Seneghe

Dal 23 giugno al 1 luglio 2022:

ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria – Novena

Mercoledì, 29 giugno 2022:

ore 17:30 – Messa in Parrocchia e Processione sino alla Chiesa di Santa Maria

e ore 19:30 – Chiesa di Santa Maria – Santo Rosario

– ore 20:30 – Ardia in onore di San Pietro

ore 20:00 – Sa Dittatura de Sa Bandiera a “S’Arughi”

ore 21:30 – Rassegna folk , presenta Giuseppe Pintus, partecipano: Su Cuntrattu de Antoi Maria Cubadda di Seneghe Su Cuntrattu de Vincenzo Uda di Seneghe Tenore Sa Madalena di Silanus Tenore Murales di Orgosolo Matteo Diana di Siamanna all’organetto Paolo Mereu di Siapiccia all’organetto Il maestro Stefano Pinna di Cabras alle Launeddas Giuseppe Pintus di Seneghe alla Fisarmonica

, presenta Giuseppe Pintus, partecipano:

Giovedì, 30 giugno 2022:

ore 20:30 – Serata Aperitivo con la Patrik Atzori Band

Venerdì, 1 luglio 2022:

ore 21:00 – Accensione Falò in Onore di Santa Maria

ore 22:00 – Spettacolo di cabaret con i comici Cossu e Zara, accompagnati dai Trial band

Sabato, 02 luglio 2022:

ore 08:00 – Chiesa di Santa Maria – Santa Messa

– ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe .

accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di . A seguire – Santa Messa Solenne Cantata . Presiede Don Emanuele Lecca.

. Presiede Don Emanuele Lecca. ore 12:00 – Ardia in onore di Santa Maria

ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria

nella Chiesa di ore 21:00 – Accensione Falò in onore di Santa Elisabetta

ore 22:00 – Rock Tales

a seguire – DJ Provenzano + Vocalist

Domenica, 03 luglio 2022:

ore 08:00 – Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria

nella Chiesa di ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe .

accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di . A seguire – Santa Messa

ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria

nella Chiesa di ore 22:00 – Gara a chitarra con : Daniele Giallara Salvatorangelo Salis Franco Dessena Nino Manca (alla chitarra) Claudio Dessena (alla Fisarmonica)

:

Per maggiori dettagli o eventuali modifiche dell’ultima ora, vi rimandiamo all’evento su Facebook.

