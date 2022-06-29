Festa di Santa Maria e Santa Elisabetta 2022 a Seneghe. Ecco il programma dal 29 giugno al 3 luglio 2022!
Festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, programma dal 29 giugno al 3 luglio 2022: arriva sul nostro blog anche la sentitissima festa di Santa Maria e Santa Elisabetta a Seneghe, borgo alle pendici del Montiferru, nel nord della provincia di Oristano, che noi conosciamo per manifestazione come “Prentzas Apertas” e “Cabudanne de sos Poetas” (il settembre dei poeti).
Abbiamo per voi sia il programma religioso che quello civile. Quest’ultimo prevede aperitivi, serate folk e a chitarra, musica rock dal vivo, lo spettacolo di Dj Provenzano, la comicità di Cossu e Zara e tanto altro ancora. Da non perdere anche le due Ardie del 29 giugno e del 2 luglio 2022.
Programma Santa Maria e Santa Elisabetta, Seneghe
Dal 23 giugno al 1 luglio 2022:
- ore 19:00 – Chiesa di Santa Maria – Novena
Mercoledì, 29 giugno 2022:
- ore 17:30 – Messa in Parrocchia e Processione sino alla Chiesa di Santa Maria
- ore 19:30 – Chiesa di Santa Maria – Santo Rosario
- ore 20:30 – Ardia in onore di San Pietro
- ore 20:00 – Sa Dittatura de Sa Bandiera a “S’Arughi”
- ore 21:30 – Rassegna folk, presenta Giuseppe Pintus, partecipano:
- Su Cuntrattu de Antoi Maria Cubadda di Seneghe
- Su Cuntrattu de Vincenzo Uda di Seneghe
- Tenore Sa Madalena di Silanus
- Tenore Murales di Orgosolo
- Matteo Diana di Siamanna all’organetto
- Paolo Mereu di Siapiccia all’organetto
- Il maestro Stefano Pinna di Cabras alle Launeddas
- Giuseppe Pintus di Seneghe alla Fisarmonica
Giovedì, 30 giugno 2022:
- ore 20:30 – Serata Aperitivo con la Patrik Atzori Band
Venerdì, 1 luglio 2022:
- ore 21:00 – Accensione Falò in Onore di Santa Maria
- ore 22:00 – Spettacolo di cabaret con i comici Cossu e Zara, accompagnati dai Trial band
Sabato, 02 luglio 2022:
- ore 08:00 – Chiesa di Santa Maria – Santa Messa
- ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe.
- A seguire – Santa Messa Solenne Cantata. Presiede Don Emanuele Lecca.
- ore 12:00 – Ardia in onore di Santa Maria
- ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria
- ore 21:00 – Accensione Falò in onore di Santa Elisabetta
- ore 22:00 – Rock Tales
- a seguire – DJ Provenzano + Vocalist
Domenica, 03 luglio 2022:
- ore 08:00 – Santa Messa nella Chiesa di Santa Maria
- ore 10:30 – Processione in onore di Santa Maria accompagnata dal fisarmonicista Giuseppe Pintus e dai “Cantori de S’Inghiriu” di Seneghe.
- A seguire – Santa Messa
- ore 18:30 – Santo Rosario nella Chiesa di Santa Maria
- ore 22:00 – Gara a chitarra con:
- Daniele Giallara
- Salvatorangelo Salis
- Franco Dessena
- Nino Manca (alla chitarra)
- Claudio Dessena (alla Fisarmonica)
Per maggiori info e aggiornamenti:
Per maggiori dettagli o eventuali modifiche dell’ultima ora, vi rimandiamo all’evento su Facebook.
Dove si trova e come arrivare a Seneghe:
