Posada Beer Fest: ecco il programma completo del 28, 29 e 30 luglio 2023!
Posada Beer Fest, programma: si svolgerà il 28, 29 e 30 luglio 2023 la “Festa della birra” di Posada, la località turistico balneare del nord est della Sardegna, che si trova tra Budoni e Siniscola, in provincia di Nuoro.
L’appuntamento è in piazza Sardegna, nella frazione a mare di San Giovanni (attaccata alla forse più famosa La Caletta di Siniscola, vedi mappa a fine articolo), a partire dalle ore 19:00.
In programma prelibato street food sardo:
- Azienda Agricola Bio Orolia
- Friggitoria sarda Siamo Fritti
- Rosticceria i 4 Mori
- Delizie di Don Corleone
- The Cocktail Zone
…e fiumi di birra sarda, con ben 8 prestigiosi birrifici artigianali sardi:
- Birrificio Isola
- Birrificio Seddaiu
- Dolmen – Birra Artigianale
- BAM – Birrificio Artigianale Mogorese
- Birrificio Mediterraneo
- Artigianale Nuragica
- Microbirrificio Santu Jorgi
- Birra Baladin
In più tanta musica, con i Made in Japan al venerdì (sono una tribute band ai Deep Purple), i Controtempo + Dj Alex al sabato e la Dancing School & Fitness con il dj set di Ricch! Murru in chiusura di serata alla domenica.
Programma Posada Beer Fest:
Venerdì, 28 luglio 2023
- dalle ore 19:00:
- Apertura cucine dello street food
- Apertura fusti di birra artigianale
- In serata – Made in Japan (Deep Purple tribute band)
Sabato, 29 luglio 2023:
- dalle ore 19:00:
- Apertura cucine dello street food
- Apertura fusti di birra artigianale
- In serata:
- Controtempo
- Dj Alex
Domenica, 30 luglio 2023:
- dalle ore 19:00:
- Apertura cucine dello street food
- Apertura fusti di birra artigianale
- Intrattenimento per bambini
- In serata:
- Esibizione Dancing School & Fitness
- Dj set Ricch! Murru
Per maggiori informazioni e aggiornamenti:
- +39 338 631 2088
- sardiniahappyevents@gmail.com
Dove si trova piazza Sardegna a San Giovanni:
La piazza si trova di fronte alla spiaggia di San Giovanni, nell’omonima frazione di Posada.
Copyright: ci scusiamo con l’illustratore e graphic designer PEZZEROSSE (al secolo Andrea Pozzessere) per aver dovuto ritagliare il banner dell’evento. Taglio necessario per rientrare nelle dimensioni obbligate del nostro blog, con tutte le info principali dell’evento!
