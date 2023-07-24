Sapori di Mare a Perd’e Sali a Sarroch: si svolgerà nella serata di sabato 3 agosto 2024 presso la marina di Perd’e Sali, nell’omonima frazione a mare di Sarroch, nella città metropolitana di Cagliari, nel sud della Sardegna, l’attesa manifestazione “Sapori di Mare“.

Perd’e Sali è conosciuta principalmente per il suo porto turistico, che offre ormeggi e servizi per le imbarcazioni da diporto. La zona è molto apprezzata per la sua tranquillità e la vicinanza a diverse spiagge e attrazioni turistiche (è a due passi da Pula, vedi cartina stradale a fine articolo).

L’appuntamento è per le ore 20:00 in via del Porto. La sagra prevede un menù fisso al costo di 20 euro con:

cozze marinate,

pasta con sugo di granchio,

orata arrosto,

pane,

frutta,

vino o acqua,

caffè o dolce.

Non c’è bisogno di prenotare, quindi meglio arrivare un po’ presto, la cassa apre alle 19:00. La serata prevede anche la musica del Clan dei Mercanti e dei servi, band che suona musiche e canzoni di Fabrizio De André.

Programma Sapori di mare, Sarroch:

Sabato, 3 agosto 2024:

ore 19:00 – Apertura cassa

ore 20:00 – Via del porto / Marina di Perd’e sali – Inizio sapori di mare

Come arrivare a Perd’e Sali, Sarroch:

