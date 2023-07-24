Passos, sfilata delle maschere tradizionali a Samugheo. Scopri il programma del 29 luglio 2023!

Daniele Puddu 24 Luglio 2023
Passos 2023 a Samugheo. Programma, data e manifesto

Passos a Samugheo: si svolgerà sabato prossimo – il 29 luglio 2023 – a Samugheo, la manifestazione “Passos“, che racchiude la 5a edizione della “Rassegna estiva delle maschere della Sardegna” e la 14ma di “Atobiu“, per una giornata all’insegna di artigianato e tradizioni nel cuore della Sardegna.

Samugheo, si trova infatti nella regione storica del Mandrolisai, in provincia di Oristano. L’evento inoltre, so svolge in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2023 della mostra: “Tessingiu“.

Ricordiamo che a Samugheo si svolge anche uno dei carnevali più belli della Sardegna!

Programma Passos, Samugheo:

Sabato, 29 luglio 2023:

  • ore 19:00 – Musica con il gruppo “A Ballare” di Roberto Fadda
  • ore 22:00 – Ex Caseificio-Piazza Repubblica – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, partecipano i seguenti gruppi:
    • Boes e Merdules Bezzos di Ottana
    • S’Urtzu e sos Bardianos di Ula Tirso
    • Sos Tumbarinos di Gavoi
    • Krampus Alfagor Tuifl di Merano (Alto Adige)
    • Asta sbandieratori di Asti (Piemonte)
    • Mamutzones Antigos di Samugheo
    • S’Urtzu e su Omadore
    • Su Traga Corgios
    • Su Carru de Santu Minchilleo
  • ore 23:00 – Piazza Repubblica – Atobiu, con i gruppi folk:
    • Gruppo folk Pro Loco di Samugheo
    • Compania Folklorica Danza Uruguay
    • Kud-Igman dalla Bosnia
    • Krakowiacy di Cracovia dalla Polonia
  • a seguire – Piazza Repubblica – Balli in piazza con Roberto Fadda

Domenica, 30 luglio 2023:

  • ore 19:00 – Sala convegni museo Murats – Presentazione del libro: “Sono Loiginu” di Stefano Soderi. Serata accompagnata da testimonianze orali e dal suono della fisarmonica di Roberto Fadda e dalle danze del gruppo folk pro loco di Samugheo

