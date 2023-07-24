Passos, sfilata delle maschere tradizionali a Samugheo. Scopri il programma del 29 luglio 2023!
Passos a Samugheo: si svolgerà sabato prossimo – il 29 luglio 2023 – a Samugheo, la manifestazione “Passos“, che racchiude la 5a edizione della “Rassegna estiva delle maschere della Sardegna” e la 14ma di “Atobiu“, per una giornata all’insegna di artigianato e tradizioni nel cuore della Sardegna.
Samugheo, si trova infatti nella regione storica del Mandrolisai, in provincia di Oristano. L’evento inoltre, so svolge in occasione dell’inaugurazione dell’edizione 2023 della mostra: “Tessingiu“.
Ricordiamo che a Samugheo si svolge anche uno dei carnevali più belli della Sardegna!
Programma Passos, Samugheo:
Sabato, 29 luglio 2023:
- ore 19:00 – Musica con il gruppo “A Ballare” di Roberto Fadda
- ore 22:00 – Ex Caseificio-Piazza Repubblica – Sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna, partecipano i seguenti gruppi:
- Boes e Merdules Bezzos di Ottana
- S’Urtzu e sos Bardianos di Ula Tirso
- Sos Tumbarinos di Gavoi
- Krampus Alfagor Tuifl di Merano (Alto Adige)
- Asta sbandieratori di Asti (Piemonte)
- Mamutzones Antigos di Samugheo
- S’Urtzu e su Omadore
- Su Traga Corgios
- Su Carru de Santu Minchilleo
- ore 23:00 – Piazza Repubblica – Atobiu, con i gruppi folk:
- Gruppo folk Pro Loco di Samugheo
- Compania Folklorica Danza Uruguay
- Kud-Igman dalla Bosnia
- Krakowiacy di Cracovia dalla Polonia
- a seguire – Piazza Repubblica – Balli in piazza con Roberto Fadda
Domenica, 30 luglio 2023:
- ore 19:00 – Sala convegni museo Murats – Presentazione del libro: “Sono Loiginu” di Stefano Soderi. Serata accompagnata da testimonianze orali e dal suono della fisarmonica di Roberto Fadda e dalle danze del gruppo folk pro loco di Samugheo
