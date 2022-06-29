Rock festival in via Roma a Cagliari: si svolgerà nel prossimo weekend – l’ 1, 2 e 3 luglio 2022 – il secondo appuntamento con l’ “Estate Cagliaritana 2022” nella passeggiata scoperta di via Roma (l’ex parcheggio residenti che si trova al centro della via Roma, tra i portici e il porto) a Cagliari.

Sorpassate quindi le ormai immancabili polemiche, continuano gli eventi pensati per vivacizzare i fine settimana del centro storico di Cagliari. L’appuntamento stavolta è con il “Rock festival“, sempre da venerdì a domenica.

La formula è la stessa, si inizia al mattino alle 10:00 con i mercatini, poi aprono le cucine dello street food e i fusti della birra artigianale, infine, alla sera, spazio alla musica live e ai dj set.

Programma Rock Festival Cagliari:

Venerdì, 1 luglio 2022:

ore 10:00 – Apertura spazio fieristico

ore 18:00 – Apertura spazio punto birra

ore 19:00 – Area spettacolo – Dj Set

Sabato, 2 luglio 2022:

ore 10:00 – Apertura spazio fieristico

ore 18:00 – Apertura spazio punto birra

ore 20:00 – Area spettacolo – Live band

Domenica, 3 luglio 2022:

ore 10:00 – Apertura spazio fieristico

ore 18:00 – Apertura spazio punto birra

Dove di trova la passeggiata scoperta di via Roma a Cagliari:

Copyright: la foto copertina è una nostra rielaborazione del manifesto ufficiale.