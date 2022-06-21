Allerta Meteo per il caldo in Sardegna fino a venerdì: è partita oggi l’allerta meteo per il gran caldo a cura del “Centro Funzionale Decentrato di Protezione Civile – Settore Meteo” che due giorni fa ha emanato un avviso di condizioni meteo avverse dalle ore 10:00 del 21 giugno 2022 alle ore 18:00 del 24 giugno 2022 , in quanto si prevedono temperature molto elevate nella nostra isola, superiori ai 37 gradi, in particolare sul settore centro settentrionale dell’isola.

Arriva Caronte, ondata di calore dall’Algeria:

Allerta meteo che verrà verosimilmente estesa, anche perché i maggiori siti meteo italiani prevedono un’ondata di calore lunga ben 10 giorni, con temperature che in Sardegna potranno superare localmente anche i 40 gradi . IlMeteo.it ad esempio prevede 41/42 gradi all’ombra a Oristano. Un’ondata di calore che andrà avanti, estenuante, fino a fine giugno.

E se il modello matematico americano prevede temperature altissime, quello europeo prevede un’ondata di calore più sopportabile, ma sempre con temperature sopra la media per almeno altri dieci giorni.

E’ la seconda allerta meteo della Protezione civile per il gran caldo e la terza ondato di caldo sulla Sardegna e siamo solo a giugno. Insomma prepariamoci ad andare al mare il più possibile, questa è la cartina delle spiagge più belle della Sardegna, mentre queste sono le regole da seguire per resistere all’ondata di calore.

Niente siccità in Sardegna, ma Canadair in azione:

E se in Sardegna rispetto al resto d’Italia siamo messi bene sul fronte della siccità, grazie alle copiose piogge invernali che hanno riempito i bacini idrici della nostra isola, maggiore preoccupazione vi è sul fronte degli incendi. Già oggi due grossi incendi scoppiati intorno alle 14 nel Sassarese, uno a Chilivani e uno a Codrongianos, stanno impegnando due Canadair e due elicotteri del Corpo forestale. Fiamme anche nel pomeriggio a Villamar, per un incendio che si è sviluppato a ridosso della statale 197, lambendo la recinzione della casa di riposo l’Uliveto.

