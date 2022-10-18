Meteo Sardegna a ottobre 2022, previsioni: è un’ottobrata senza fine in Sardegna, per la gioia dei tanti turisti, soprattutto nordici, che hanno deciso di passare le loro vacanze in Sardegna a ottobre.

In teoria infatti, le grandi feste religiose a cavallo tra settembre e ottobre avrebbero dovuto dare il via alla stagione delle piogge. Invece, a parte qualche giorno di pioggia, con tanto di allerta della Protezione Civile, ci stiamo finalmente godendo quelle temperature miti che non abbiamo visto la scorsa primavera, quando si passò direttamente dal freddo prolungato alle ondate di calore.

Previsioni del tempo per la seconda metà di ottobre 2022:

E le previsioni del tempo sono ottime di qui a fine mese, previsto bel tempo e temperature primaverili, sopra la media stagionale, fino a sfiorare i 30 gradi. Una buona notizia, anche perché potremmo far partire il riscaldamento delle nostre case più tardi.

Il merito è del sistema anticiclonico che si sta posizionando sull’area mediterranea a poi nel resto d’Europa, unito alla scarsa ventilazione e all’arrivo di masse d’aria che risalgono dal nord Africa, porteranno temperature piuttosto alte nel centro e nella parte settentrionale dell’Isola con 30 gradi in alcune località, nebbie mattutine e locali addensamenti di nubi basse sulle coste. A dirlo è il servizio Meteo dell’Aeronautica Militare, analisi poi confermata dai principali siti meteo italiani.

Prima il caldo sarà avvertito nel medio Campidano e nel Nuorese, giovedì arriverà nel Sassarese, venerdì nel nord ovest dell’Isola e sabato nella parte orientale e meridionale della Sardegna.

Previsioni del tempo per fine ottobre 2022:

E se queste temperature più alte della media stagionale di circa 3/5 gradi tenderanno a calare un poco all’inizio della prossima settimana, ecco che saliranno nuovamente nell’ultimo fine settimana di ottobre.

O almeno, questa è la tendenza di base, previsioni puntuali sono infatti impossibili oltre i 3/5 giorni.

