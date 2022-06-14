Estate Cagliaritana 2022: calendario eventi in via Roma a Cagliari a giugno, luglio e agosto 2022!

Programma eventi in via Roma a Cagliari a giugno, luglio e agosto 2022: l’estate 2022 si aprirà con il botto a Cagliari, abbiamo infatti una grande novità rispetto agli scorsi anni, la centralissima passeggiata scoperta di via Roma (ex parcheggio residenti), verrà infatti animata da mercatini, street food, birra e musica live.

L’appuntamento è ogni weekend di giugno, luglio e agosto 2022 , dal venerdì alla domenica, a partire dalle ore 10:00 e fino alla mezzanotte. Per il primo evento in programma, la “Festa della birra” del 24, 25 e 26 giugno 2022 , sono previsti un palco di 6 metri, 5 postazioni street food (ma senza i “caddozzoni” della tradizione cagliaritana), fiumi di birra, musica e dj set. Media partner è Radio Supersound.

Sarà presente anche un mercatino di hobbisti, opere del proprio ingegno, artigianato artistico, oggettistica e accessori vintage. Saranno inoltre allestiti 24 tavoli per mangiare e 2 bagni chimici. In più verranno creati ben 10 posti di lavoro tra servizi di sicurezza e organizzazione della raccolta dei rifiuti.

L’organizzazione è di Fabio Fenu e dei Centri Commerciali Naturali del centro città, per un evento che si prevede porterà migliaia di persone, ogni fine settimana, nel centro storico di Cagliari.

Estate Cagliaritana 2022, programma completo:

Eventi Giugno 2022 in via Roma a Cagliari:

24, 25 e 26 giugno 2022 – Cagliari Beer Festival (link aggiornato)

Eventi Luglio 2022 in via Roma, Cagliari:

1, 2 e 3 luglio 2022 – Rock Festival

8, 9 e 10 luglio 2022 – Shopping sotto le stelle

15, 16 e 17 luglio 2022 – I Love Via Roma 80/90

22, 23 e 24 luglio 2022 – Summer Latin

29, 30 e 31 luglio 2022 – Casteddu Beer

Eventi Agosto 2022 in via Roma, Cagliari:

in aggiornamento

Dove di trova la passeggiata scoperta di via Roma a Cagliari:

