Weekend 10, 11 e 12 giugno 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 10, 11 e 12 giugno 2022, eventi e sagre in Sardegna: arriva un altro inteso weekend di appuntamenti nella nostra bella isola, tra feste dello street food, eventi dedicati al vino Nepente e al Moscato di Sorso Sennori, sagre delle ciliegie e della pecora, festeggiamenti religiosi, la “Primavera nel cuore della Sardegna” che questo fine settimana arriva a Baunei e tanto altro ancora.

Ricordo anche che. nella sola giornata di domenica 12 giugno 2022, dalle ore 07:00 alle 23:00, si vota anche per i 5 referendum sulla giustizia e, in molti comuni della Sardegna, anche per eleggere sindaco e consiglio comunale (ad esempio a Oristano).

Ma vediamo subito gli eventi in Sardegna nel weekend del 10, 11 e 12 giugno 2022 , divisi come sempre per area geografica. Prima di mettervi in movimento vi consigliamo anche di consultare la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: