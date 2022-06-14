Sfilata maschere tradizionali a Sarule. Ecco il programma di sabato 18 giugno 2022!
Sfilata maschere tradizionali a Sarule: si sbolgerà sabato prossimo, il 18 giugno 2022, la grande riunione e sfilata di maschere tradizionali del carnevale barbaricino di Sarule e organizza dalla pro loco e dall’associazione che cura la maschera locale: sa “Màscara a Gattu” di Sarule.
Veramente tanti gruppi che parteciperanno alla sfilata e all’esibizione finale. Si parte alle ore 17:00 e si percorrerà tutta la via principale, fino ad arrivare a piazza Senatore Cheri, dove si svolgerà l’esibizione finale e, subito dopo, partiranno le danze. Di seguito il programma completo.
Programma sfilata maschere tradizionali a Sarule:
Sabato, 18 giugno 2022:
- ore 17:00 – Località Gurrai – Partenza della sfilata delle maschere tradizionali della Sardegna:
- Mascara a Gattu e Maimones di Sarule
- Mamutzones di Samugheo
- Sas Mascheras ‘e Cuaddu di Neoneli
- Sos corriolos di Neoneli
- Su Harrasehare Lodinesu di Lodinesu
- Sos Tumbarinos di Gavoi
- S’Iscusorzu di Teti
- Maimones, Murruzonarzos e Intintos di Olzai
- Mammuthones e Issohadore di Mamoiada (gruppo Pro loco)
- a seguire – Piazza Senatore Cheri – Esibizione dei gruppi
- a seguire – Piazza Senatore Cheri – Balli in piazza
Per maggiori info e aggiornamenti:
L’evento è organizzato dalla Pro loco di Sarule e da sa Maschera a Gattu, ad essi vi preghiamo di rivolgervi per avere maggiori dettagli.
Dove si trova Sarule e come arrivare:
Sarule è un paese della provincia di Nuoro, nella regione storica della Barbagia di Ollolai. Per arrivare di passa dalla SS131 DCN, o si esce ad Ottana per poi prendere la SP17, oppure si esce per Orani e si continua lungo la SS128.
RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso:
- Metti mi piace alla nostra Pagina Facebook –> Eventi e Sagre in Sardegna su Facebook
- Iscriviti al nostro Canale Telegram –> Eventi e Sagre in Sardegna su Telegram
- Iscriviti al nostro Canale Whatsapp –> Eventi e Sagre in Sardegna su Whatsapp