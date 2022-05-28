Beer Boom Baam 2023: ecco il programma della festa delle birre artigianali di Perfugas del 10 giugno 2023

Daniele Puddu 28 Maggio 2022
Programma della festa della birra di Perfugas 2023, manifesto

Festa delle birre artigianali di Perfugas, ecco il programma di sabato 10 giugno 2023: “BeerBoomBam” è il nome dato alla festa della birra artigianale che si svolgerà sabato 10 giugno 2023 a Perfugas, importante borgo dell’Anglona, a ovest di Sassari e vicino a Castelsardo.

Ospiti dell’evento ben 4 birrifici (Reforte birrificio agricolo, Canesciolto, Mezzavia e Birra Puddu), street food, live band (The Soptoscripts, the Shakin’Apes) e dj set, per una grande festa che comincerà alle ore 17:00 per terminare solo a tarda notte! Sarà presente anche un settore dedicato ai più piccoli.

Programma Festa della Birra Perfugas:

Sabato, 10 giugno 2023:

  • ore 17:00 – Chiesa Santa Maria de fora – Apertura fusti e stand street food

Per maggiori info e aggiornamenti:

Vi lasciamo alla pagina Facebook degli organizzatori.

Dove si trova e come arrivare a Perfugas:

