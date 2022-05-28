Festa delle birre artigianali di Perfugas, ecco il programma di sabato 10 giugno 2023: “BeerBoomBam” è il nome dato alla festa della birra artigianale che si svolgerà sabato 10 giugno 2023 a Perfugas, importante borgo dell’Anglona, a ovest di Sassari e vicino a Castelsardo.

Ospiti dell’evento ben 4 birrifici (Reforte birrificio agricolo, Canesciolto, Mezzavia e Birra Puddu), street food, live band (The Soptoscripts, the Shakin’Apes) e dj set, per una grande festa che comincerà alle ore 17:00 per terminare solo a tarda notte! Sarà presente anche un settore dedicato ai più piccoli.

Programma Festa della Birra Perfugas:

Sabato, 10 giugno 2023:

ore 17:00 – Chiesa Santa Maria de fora – Apertura fusti e stand street food

Dove si trova e come arrivare a Perfugas:

