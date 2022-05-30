Sons of Rock Beer Fest 2024 a Mores: ecco il programma completo di sabato 1 giugno 2024!

Sons of Rock Beer Fest 2024: si svolgerà nella serata di sabato 1 giugno 2024 , un mese in anticipo in calendario rispetto allo scorso anno, la quinta edizione del “Sons of Rock Beer Fest” di Mores, in provincia di Sassari.

La manifestazione è promossa dall’ associazione senza scopo di lucro “Sons Of Rock – Route 131” e si svolgerà presso presso il cortile delle scuole medie di Via Milano, con tanta birra, ottimi panini e la musica live dei Drucks (tribute band ai Green Day) e tornei di Birra Pong. Novità gastronomica il Pulled Pork!

Programma Sons of Rock Beer Fest Mores 2024:

Sabato, 1 giugno 2024:

ore 19:00 – Via Milano, Mores – Apertura fusti e stand panini

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per maggiori dettagli ed eventuali modifiche dell’ultim’ora, vi consigliamo di seguire la pagina Facebook dell’evento. Potete contattare gli organizzatori all’indirizzo email sonsofrock131@gmail.com .

Dove si trovano le scuole medie di via Milano a Mores:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: