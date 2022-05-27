Musei, il paese museo: ecco il programma completo del 29 settembre 2024!
Musei, il paese museo: si svolgerà anche quest’anno una nuova edizione della manifestazione “Musei Paese Museo”, in programma nella giornata di domenica 29 settembre 2024. La manifestazione prevede murales, espositori e produttori locali, musei, mostre, musica, autoraduno e punti ristoro.
Da non perdere, soprattutto, la sagra del maialetto in programma per sabato a pranzo, con menù a 15 euro presso il punto ristoro curato dalla pro loco.
Programma Musei il paese museo:
Domenica, 29 settembre 2024:
Trovate qui sotto il programma dettagliato della manifestazione “Musei paese museo”, con tutti gli orari degli eventi inclusi in cartellone e i prezzi del punto ristoro curato dalla locale pro loco, che prevede un menù a 15 euro, che comprende:
- Antipasto
- Malloreddus alla campidanese
- Grigliata mista
- una bottiglietta d’acqua o un bicchiere di vino
Programma del convegno a Villa Asquer:
Di seguito il programma dettagliato del convegno dedicato al “Cammino minerario di Santa Barbara“, che si svolgerà presso Villa Asquer. Il convegno include anche la proiezione di un filmato dedicato agli ultimi minatori del paese e la partecipazione del coro polifonico Concordia Villa Ecclesiae.
Vi diamo anche due numeri di telefono da chiamare:
- 339 413 4300
- 346 373 9597
Dove si trova e come arrivare a Musei:
