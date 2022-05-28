Spiaggia nudista a Is Benas a San Vero Milis, vicino Oristano: diventano 3 le spiagge nudiste ufficiali in Sardegna , tutte lungo la costa occidentale della nostra isola, dopo l’angolo della spiaggia di Porto Ferro a Sassari (ma più vicino ad Alghero, è tra le 10 spiagge nudiste migliori in Europa secondo gli inglesi), dopo la spiaggia naturista di Piscinas ad Arbus (la spiaggia nudista più grande d’Europa), un nuovo arenile per chi ama prendere la tintarella integrale arriva stavolta sul litorale di San Vero Milis, in provincia di Oristano.

La spiaggia scelta per l turismo naturista, che solo in Europa unisce ben 20 milioni di persone, è quella di Is Benas, ai margini settentrionali del territorio comunale. Si tratta infatti della parte più bassa della più grande spiaggia di Is Arenas (che ricade in territorio comunale di Narbolia).

Una spiaggia piuttosto nascosta, che si può raggiungere facilmente dopo un percorso nella grande pineta, tra essenze e i profumi degli olii essenziali.

Come arrivate alla spiaggia di Is Benas:

Boom di spiagge nudiste in Sardegna:

In realtà, grazie al grande bacino d’utenza e all’attenzione dei tour operator del nord Europa (olandesi, francesi e scandinavi su tutti), nei prossimi anni, se non mesi, ci attendiamo un boom di spiagge naturiste in Sardegna, tanti i comuni che si stanno candidando, si parla addirittura di una quindicina: Muravera sul litorale di Feraxi (tratto di spiaggia già utilizzato storicamente dai naturisti), ma anche Santa Teresa Gallura, Bari Sardo (nel quali gli studi per ben la spiaggia naturista in località Mindeddu sono avanzati), Teulada, Sant’Anna Arresi.

Festival naturista della Sardegna, a settembre a Ingurtosu:

E’ l’associazione “Anita” che sta attivamente lavorando alla creazione di una vera e propria rete regionale di spiagge naturiste, che includerà anche il primo “Festival sardo naturista“, da tenersi a nell’ex borgo minerario di Ingurtosu la penultima settimana di settembre, tra teatro, danza e musica.

nella foto copertina una generica spiaggia nudista, foto da Pixabay.

