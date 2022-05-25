Ticket La Pelosa, partite le prenotazioni per l’estate 2022: anche nella ormai imminente estate 2022 l’ingresso nella spiaggia della Pelosa a Stintino sarà a numero chiuso, dal 1° giugno al 30 settembre 2022 . Numeri, regole e costi sono gli stessi dello scorso anno, potranno infatti entrare solo 1500 persone nell’arco di una giornata, non si contano però i minori di 12 anni.

Bene, da oggi è partita la prenotazione dei posti disponibili , il nostro consiglio e di affrettarvi, perché lo scorso anno, specie in alta stagione si registrò il sold out per 80 giorni di fila. Quindi non appena avrete le date delle vostre vacanze e del vostro viaggio, non perdete tempo e prenotate il vostro posto in Paradiso.

Quella di La Pelosa è infatti una spiaggia assolutamente imperdibile se si viene in vacanza nel nord ovest della Sardegna.

Per fortuna infatti si può prenotare il ticktet per la Pelosa direttamente online, al costo di 3,5 euro, ricordo ancora una volta che i bambini fino ai 12 anni non pagano. Il contributo viene utilizzato dall’amministrazione comunale per assicurare i servizi in spiaggia ed aiutare la salvaguardia dell’arenile.

Il biglietto è modificabile, ma non è rimborsabile. Quindi se per un qualsiasi motivo non potete recarvi in spiaggia, o nell’ipotesi remota che proprio quel giorno piova, anche se non andate in spiaggia non vi verranno restituiti i soldi spesi.

Come prenotare:

Per prenotare il vostro ingresso in spiaggia, che vi permette anche di utilizzare docce e bagni gratuitamente, dovete andare sul sito ufficiale della spiaggia e seguire le semplici indicazioni. Una volta pagato otterrete per email tutta la documentazione da esibire all’info point presente all’ingresso dell’arenile.

Check in… in spiaggia!

La ricevuta che vi verrà inoltrata via email dovrà quindi essere presentata in spiaggia, per fare il “check in“, e ricevere i braccialetti colorati. Indossare i braccialetti renderà più facile i controlli (l’anno scorso furono multate oltre 100 persone per essere entrate senza prenotazione).

I braccialetti cambiano di colore ogni giorno, quindi si dovrà rifare il check in ogni giorno in caso abbiate prenotate per più giornate al mare.

Il numero chiuso è stato deciso per tutelare la spiaggia de La Pelosa dall’eccessiva pressione antropica e dall’accentuata erosione che sta facendo arretrare la spiaggia anno dopo anno.

A tal proposito vi ricordo il piano per la salvaguardia e tutela della spiaggia, che prevede la ricostituzione del sistema dunale e l’eliminazione della strada che corre dietro l’arenile, ma anche un regolamento in 10 punti che tutti siamo tenuti ad osservare.

