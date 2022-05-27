Weekend 27, 28 e 29 maggio 2022 in Sardegna: Ecco sagre ed eventi da non perdere!

Weekend 27, 28 e 29 maggio 2022, eventi e sagre in Sardegna: sarà un weekend molto intenso quello che ci attende in Sardegna, con una marea di eventi, sagre e persino le prime feste della birra. Ma non solo, nel prossimo weekend lungo, che partirà da giovedì 2 giugno (festa nazionale), sarà ancora meglio. Insomma si è tornati alla normalità dei vecchi tempi!

E infatti un altro weekend molto interessante per chi ama muoversi e andare alla scoperta delle tradizioni e delle bellezze della nostra terra, con “Monumenti aperti” che fa tappa in ben 9 località della nostra isola tra le quali Quartu e Selargius e la “Primavera nel cuore della Sardegna” che questo fine settimana arriva a Orosei in Baronia e Lotzorai in Ogliastra.

E’ anche il fine settimana delle “Cantine Aperte” in tutta Italia e anche n Sardegna, con numerose tenute, poderi e cantine che aprono dal nord al sud della nostra isola. Non solo, è anche la “Giornata Nazionale delle Miniere“, con tante visite guidate, escursioni e incontri a tema.

E poi una marea di sagre, dalla sagra degli agrumi a Muravera ai Ciliegeti Aperti di Villacidro, alle feste della birra di Cagliari e Gavoi. Ma vediamo subito gli eventi in Sardegna nel weekend del 27, 28 e 29 maggio 2022 , divisi come sempre per area geografica (qui in prima pagina, in fondo, gli eventi diffusi in tutta la Sardegna). Vi consigliamo anche di consultare la mappa delle postazioni autovelox sulle strade statali della Sardegna.

Tutti gli eventi in Sardegna :

— LINK PROVATI E VERIFICATI (contattami subito se noti un errore) —

Vi ricordiamo anche che in caso di refusi o segnalazioni di nuovi eventi potete inviarci un messaggio sulla nostra pagina Facebook dedicata.

Nota Bene: prima di mettervi in viaggio è fortemente consigliata la visita ai link fonte presenti in ogni articolo (li trovate nella sezione “Per maggiori info e aggiornamenti” di ogni articolo), per verificare eventuali aggiornamenti dei quali noi potremmo non essere venuti a conoscenza per tempo. Per evitare multe inoltre, vi consigliamo anche di dare un’occhiata alle postazioni degli autovelox in Sardegna, ad ogni modo guidate adagio.

Eventi diffusi in tutta la Sardegna:

Alghero, Gergei, Iglesias, Luras, Sanluri, Serdiana, Ussaramanna – Cantine Aperte in Sardegna – 28 e 29 maggio 2022:

Cossoine, Cuglieri, Genuri, Monastir, Pabillonis, Quartu Sant’Elena, Sanluri, Selargius e Tuili – Monumenti aperti 2022 – 28 e 29 maggio 2022:

Arbus, Carbonia, Domusnovas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Iglesias, Masullas, Narcao, Nebida, Nuxis, Pau – XIV Giornata Nazionale delle Miniere in Sardegna – 28 e 29 maggio 2022:

Tutta la Sardegna – I 30 agriturismi migliori della Sardegna – in corso, tutto l’anno: