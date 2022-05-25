Beeranu a Gavoi, ecco il programma della festa della birra del 28 maggio 2022!

Beeranu, ecco il programma della festa della birra di Gavoi: abbiamo buone notizie per voi, tutti i territori della Sardegna si stanno nuovamente attivando con feste ed eventi, anche con nuovi format e collaborazioni. E’ ad esempio il caso di Beeranu che si svolgerà nella serata di sabato 28 maggio 2022 a Gavoi.

L’evento nasce infatti dall’impegno comune della Pro loco e di Beerbagia (con il sostegno del Comune di Gavoi e del BIM Taloro), che uniscono le forze pre creare un evento primaverile di rilievo. La festa si svolgerà presso il giardino comunale “Roberto Sanna”, a partire dalle ore 18:00, con buon cibo, tanta birra artigianale e musica live.

Programma Beeranu Gavoi:

Sabato, 28 maggio 2022:

ore 18:00 – Apertura fusti e gastronomia

durante la serata – Musica live con: Over Duo (folk-rock): per l’occasione un trio, giacché al violino e alla chitarra di Marco Pizzardo e Andrea Scanu si aggiunge per l’occasione la fisarmonica di Claudio Spanu. Lit’n Bidda (Litfiba tribute band)

con:

Per maggiori info e aggiornamenti:

Per qualsiasi ulteriore dettagli, o per cambiamenti dell’ultima ora, vi rimandiamo alla pagina Facebook dell’evento.

Dove si trova e come arrivare a Gavoi:

RIMANI AGGIORNATO sugli eventi, le sagre, gli spettacoli e i concerti in Sardegna, seguici adesso: